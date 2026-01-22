Serna decide, Everaldo desencanta e Fluminense vence o Nova Iguaçu

Serna decide, Everaldo desencanta e Fluminense vence o Nova IguaçuColombiano entra no 2° tempo e marca duas vezes em vitória por 3 a 2, pelo Carioca; Camisa 9 não fazia um gol desde agosto
Cobiçado pelo Boca Juniors, Kevin Serna mostrou seu valor e comandou a vitória do Fluminense por 3 a 2 sobre o Nova Iguaçu, nesta quinta-feira (22), no Luso-Brasileiro, pela terceira rodada da Taça Guanabara, fase inicial do Campeonato Carioca. O colombiano, afinal, entrou no segundo tempo e anotou dois gols do Tricolor. Além disso, a torcida ainda viu um raro gol de Everaldo, que não marcava desde agosto de 2025. O time das Laranjeiras poderia ampliar com Canobbio que desperdiçou pênalti. A Laranja Mecânica da Baixada, por sua vez, marcou com Léo David e Jorge Pedra. O zagueiro Sidão ainda foi expulso no segundo tempo.
Com o resultado, o Fluminense voltou a vencer e agora soma seis pontos na segunda colocação do Grupo A. Do outro lado, o Nova Iguaçu ocupa a quarta posição, com quatro pontos. Depois disso, os times agora se preparam para quarta rodada da Taça Guanabara. O Tricolor faz clássico contra o Flamengo, às 18h, no domingo, no Maracanã. Já na segunda-feira, às 21h30, o Nova Iguaçu encara o Volta Redonda, no Laranjão.
Déjà vu
O primeiro tempo não foi positivo para os titulares do Fluminense e parecia que o torcedor ainda estava em 2025. Em boa parte, o time tricolor propôs o jogo, mas faltou eficiência e a falta de um camisa 9 goleador ficou ainda mais encancarada. Em um dos ataques, Everaldo ficou cara a cara com o goleiro Mota, mas demorou e finalizou prensado. Na sequência, Canobbio chegou a marcar, mas estava em posição irregular. Seria, aliás, a oportunidade do empate. Apesar das chances, o Tricolor não concluiu em gol. O Nova Iguaçu, por outro lado, foi letal e balançou as redes após parada técnica, aos 26 minutos. Freytes se atrapalhou com a bola e perdeu para Rickelme. O meia tocou para Léo David, que não perdoou. A equipe tricolor saiu vaiada para os vestiários.
Serna muda jogo
Na volta para a segunda, o Fluminense voltou com Serna no lugar de Matheus Reis e deu certo. Logo aos nove minutos, o colombiano aproveitou cabeçada de Martinelli e empurrou para o fundo da rede. A bola estava quase saindo para a linha de fundo. Pouco tempo depois, o Flu manteve o embalo e, enfim, saiu o gol de Everaldo, que não marcava desde agosto. O atacante recebeu passe de Samuel Xavier, girou bonito para cima de Davi e finalizou no fundo das redes. O Tricolor ainda poderia ampliar o marcador em cobrança de pênalti. Canobbio bateu, mas o goleiro Mota defendeu. No lance da penalidade, o zagueiro Sidão foi expulso.
E novamente depois da bola parada o Nova Iguaçu. Após cobrança de escanteio, Ignácio cabeceou para cima, a bola foi defendida por Fábio no cantinho, mas sobrou para Jorge Pedra empurrar para o fundo do gol. Porém, o Flu não se entregou e seguiu forte no ataque. Em uma falta, Paulo Henrique Ganso cobrou a falta no travessão, Mota se esticou para defender e caiu vendido no gramado. Serna teve apenas o trabalho de escorar para o fundo do gol.
NOVA IGUAÇU 2×3 FLUMINENSE
3ª rodada da Taça Guanabara – Campeonato Carioca
Data: 22/1/2025 (quinta-feira)
Local: Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador (RJ)
Gols: Leo David, 26’/1°T (1-0); Serna, 9’/2°T (1-1); Everaldo, 12’/2°T (1-2); Jorge Pedra, 26’/2°T (2-2); Serna, 33’/2°T (2-3)
NOVA IGUAÇU: Mota; Davi, Wender, Yan e Siney; Jorge Pedra (Pedro Thomaz, 37’/2°T), Léo Rafael (Iago Lacerda, 16’/2°T) e Xandinho (Alexandre, 37’/2°T); Rickelme (Zé Gabriel, 25’/2°T), Lucas Cruz e Léo David (Luan, 17’/2°T). Técnico: Carlos Victor.
FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier (Guga, 35’/2°T), Ignácio e Freytes e Renê; Martinelli, Lucho Acosta (Nonato, 25’/2°T) e Ganso (Lima, 35’/2°T); Matheus Reis (Serna, intervalo), Canobbio e Everaldo (John Kennedy, 25’/2°T). Técnico: Maxi Cuberas.
Árbitro: Lucas Neves Borja de Almeida
Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Naiara Mendes Tavares
VAR: Philip Georg Bennett
Cartão Amarelo: Rickelme (NIG), Lucho Acosta (FLU)
Cartão Vermelho: Sidão, 20’/2°T