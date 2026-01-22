Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

São Paulo x Ibrachina, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h30

Tricolor tem campanha quase perfeita e encara o time que se destacou por derrubar gigantes no mata-mata
Nesta quinta-feira (22), às 21h30  (de Brasília), São Paulo e Ibrachina se enfrentam, pela semifinal da Copinha 2026. O jogo acontecerá no Morumbis, casa do Tricolor, na capital de São Paulo. O vencedor do duelo avança até a grande decisão do torneio e enfrenta o vencedor de Grêmio e Cruzeiro, a outra semifinal, que acontece na quarta-feira (21), também às 21h30 (de Brasília), na cidade de Taubaté.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, está atenta a todas as emoções do embate e inicia a transmissão, ao vivo, às 20h30. Pedro Casagrande narra. Adélio Guimarães, por sua vez, está confirmado nos comentários, enquanto David Silva terá a missão de garantir as melhores reportagens.

