São Paulo atropela Ibrachina e decide Copinha contra o Cruzeiro

Tricolor domina a semifinal no Morumbis, vence por 4 a 1 com autoridade e buscará o título no aniversário da cidade / Crédito: Jogada 10

A noite desta quinta-feira (22) no Morumbis reservou ao torcedor são-paulino um roteiro de imposição, talento e festa. Logo de cara, o atual campeão da Copinha mostrou que não abriria mão da coroa facilmente. Dessa forma, o Tricolor goleou o Ibrachina por 4 a 1, com uma atuação contundente, e carimbou seu passaporte para a grande decisão. Assim sendo, o time comandado por Allan Barcellos defenderá o título no próximo domingo (25), dia do aniversário da cidade de São Paulo, em um duelo de gigantes contra o Cruzeiro. O jogo Primeiramente, a partida começou em ritmo alucinante. Já aos três minutos, Paulinho recebeu uma bola enfiada dentro da área e, com isso, demonstrou a frieza de um veterano. O camisa 9 tirou do goleiro e bateu no canto esquerdo para inaugurar o marcador. Sem dúvida, o gol cedo desestabilizou a estratégia do Ibrachina e deu tranquilidade aos donos da casa. E não por acaso, o domínio tricolor se manteve e, aos 21 minutos, Pedro Ferreira cruzou da direita para Isac. O zagueiro subiu sozinho e, assim, cabeceou para ampliar a vantagem, contando também com uma falha do goleiro adversário.

Entretanto, o Ibrachina não se entregou imediatamente. Pouco depois, aos 26 minutos, a equipe da Mooca conseguiu um pênalti após a bola tocar no braço de Tetê. Então, Luiz Fernando cobrou com força e diminuiu o placar, acendendo uma fagulha de esperança. Todavia, essa reação durou pouco. Visto que o São Paulo mantinha o controle ofensivo, o terceiro gol amadureceu naturalmente. Aos 41 minutos, Isac arriscou de longe, a bola desviou e sobrou limpa para Gustavo Santana. O atacante, por sua vez, mostrou oportunismo e finalizou no canto, levando o jogo para o intervalo com um confortável 3 a 1.