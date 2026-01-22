São Paulo anuncia renovação com técnico do sub-20

Allan Barcelo estendeu o vínculo com o Tricolor até o final de 2027. Técnico é bicampeão da Copa do Brasil e venceu a Copinha em 2025

Horas antes de entrar em campo para disputar uma vaga na final da Copinha, o São Paulo anunciou a renovação de contrato do técnico Allan Barcelos. O treinador, que comanda a equipe sub-20 desde 2024 e estendeu seu vínculo com o clube até o final de 2027.

O treinador conquistou o bicampeonato da Copa do Brasil da categoria em 2024 e 2025. Além disso, Barcelos é o atual campeão da Copinha e tenta repetir o feito nesta temporada. O técnico chegou ao São Paulo em 2022 para comandar o sub-12 e subiu pelas categorias até alcançar o sub-20. No time, disputou 203 jogos, com 124 vitórias, 43 empates e 36 derrotas.