Santos x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Peixe e Timão se enfrentam para seguir na zona de classificação para o mata-mata do Paulistão

Nesta quinta-feira (22), às 19h30 (de Brasília), Santos e Corinthians se enfrentam pela quarta rodada da primeira fase do Paulistão. A partida acontece na Vila Belmiro, em Santos. As duas equipes iniciaram a rodada na zona de classificação para o mata-mata do torneio, mas podem perder a posição em caso de derrota.

A Voz do Esporte já está de prontidão para transmitir o clássico, ao vivo, a partir das 18h. Christian Rafael já avisou em suas redes sociais que narra a partida. João Miguel Lotufo assegura os melhores comentários. Já a camisa 10 da reportagem está nas mãos dele: o intrépido Will Ferreira.