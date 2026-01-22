Santos tem retrospecto favorável como mandante contra o Corinthians no Paulistão

O Santos ostenta retrospecto favorável diante do Corinthians em clássicos disputados em casa pelo Paulistão. Desde 2010, o Peixe perdeu apenas uma vez nos últimos 16 anos em jogos válidos pelo estadual. A partida aconteceu em 2021, durante a pandemia de Covid-19, com vitória corintiana por 2 a 0.

No período, o Alvinegro disputou 12 partidas como mandante no Paulistão, com sete vitórias e quatro empates. Vale lembrar que desses 12 jogos, apenas três não aconteceram na Vila Belmiro: em 2013, o clássico aconteceu no Morumbi, e em 2018 e 2019, no Pacaembu. Os demais jogos ocorreram na casa do Santos, consolidando o histórico favorável em sua casa.