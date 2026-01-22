Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Santos tem retrospecto favorável como mandante contra o Corinthians no Paulistão

Santos tem retrospecto favorável como mandante contra o Corinthians no Paulistão

Peixe perdeu apenas um jogo nos últimos 16 anos diante do Corinthians pelo Campeonato Paulista
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Santos ostenta retrospecto favorável diante do Corinthians em clássicos disputados em casa pelo Paulistão. Desde 2010, o Peixe perdeu apenas uma vez nos últimos 16 anos em jogos válidos pelo estadual. A partida aconteceu em 2021, durante a pandemia de Covid-19, com vitória corintiana por 2 a 0.

No período, o Alvinegro disputou 12 partidas como mandante no Paulistão, com sete vitórias e quatro empates. Vale lembrar que desses 12 jogos, apenas três não aconteceram na Vila Belmiro: em 2013, o clássico aconteceu no Morumbi, e em 2018 e 2019, no Pacaembu. Os demais jogos ocorreram na casa do Santos, consolidando o histórico favorável em sua casa.

No recorte geral, entretanto, o Peixe vem de duas derrotas consecutivas, todas por 2 a 1, no duelo diante do rival. Ambos os jogos aconteceram no Paulistão do último ano e na Neo Química Arena, sendo o primeiro pela fase de classificação e o segundo pela semifinal do torneio.

A última partida entre as equipes aconteceu no Brasileirão 2025 e terminou com vitória santista por 3 a 1, em jogo também disputado na Vila Belmiro. Santos e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Paulistão.

Veja o retrospecto do Santos em casa diante do Corinthians no Paulistão

  • Paulistão 2010 – Santos 2 x 1 Corinthians – Vila Belmiro
  • Paulistão 2011 – Santos 2 x 1 Corinthians – Vila Belmiro
  • Paulistão  2013 – Santos 0 x 0 Corinthians – Morumbis
  • Paulistão 2013 – Santos 1 x 1 Corinthians – Vila Belmiro
  • Paulistão 2014 – Santos 5 x 1 Corinthians – Vila Belmiro
  • Paulistão 2016 – Santos 2 x 0 Corinthians – Vila Belmiro
  • Paulistão 2018 – Santos 1 x 1 Corinthians – Pacaembu
  • Paulistão 2019 – Santos (6) 1  x 0 (7) Corinthians – Pacaembu
  • Paulistão 2021 – Santos 0 x 2 Corinthians – Vila Belmiro
  • Paulistão 2023 – Santos 2 x 2 Corinthians – Vila Belmiro
  • Paulistão 2024 – Santos 1 x 0 Corinthians – Vila Belmiro

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Santos Corinthians

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar