Saiba por que Endrick está fora de Young Boys x Lyon pela Europa League

Destaque do Lyon nos dois últimos jogos da equipe, o atacante Endrick não atuará pela equipe francesa nesta quinta-feira (22), diante do Young Boys (Suíça), pela Uefa Europa League. O motivo da ausência, no entanto, não é técnico, mas burocrático: o jogador está inscrito pelo Real Madrid na fase de liga da Uefa Champions League.

Por isso, o brasileiro não pôde ser inscrito na mesma fase do segundo torneio mais importante da confederação europeia. Endrick só poderá entrar em campo pelo Lyon na Europa League a partir da fase de mata-mata, quando abre uma nova janela de inscrições. Vale destacar que restam duas rodadas para o fim da primeira fase do torneio. Ou seja, Endrick não jogará diante do Young Boys e nem na rodada seguinte, contra o PAOK (Grécia).

O clube francês é o atual líder da fase de Liga da competição, com 15 pontos em seis jogos, e tem vaga garantida, ao menos, nos playoffs da competição. Uma vitória nesta quinta-feira pode ainda levar o Lyon direto para as oitavas de final da Uefa Europa League. Assim, Endrick só entraria em campo pela equipe na competição continental a partir de março.

Endrick tem início arrasador no Lyon

Endrick chegou ao Lyon logo na abertura da janela de transferências, emprestado pelo Real Madrid (Espanha) até o final da temporada. Não há opção de compra no acerto entre os clubes. Isso porque não há intenção do clube espanhol de se desfazer do atacante. Segundo o jornal francês “L’Équipe”, os salários do brasileiro serão repartidos igualmente entre as equipes.

Logo em seus dois primeiros jogos, o brasileiro fez a diferença, inicialmente com um gol na estreia (vitória sobre o Lille por 2 a 1). No segundo jogo, nova vitória por 2 a 1, dessa vez contra o Brest, o atacante deu uma assistência. Apesar do início arrasador, o brasileiro pregou pés no chão em entrevista ao site oficial do clube: “A confiança te ajuda, mas também te mata bastante. (…) Você tem que estar confiante, mas não tanto para manter os pés no chão e a humildade para fazer bons jogos”