Roma vence o Stuttgart e entra no G8 da Liga Europa

Roma vence o Stuttgart e entra no G8 da Liga EuropaCom dois gols de Pissilli, time italiano garante vaga na próxima fase e depende só de si para avançar direto às oitavas de final
A Roma venceu o Stuttgart por 2 a 0 nesta quinta-feira (22), em duelo válido pela 7ª rodada da Liga Europa, e garantiu vaga na próxima fase do torneio. O destaque da partida foi o jovem Niccolò Pissilli, de 21 anos, autor dos dois gols do time italiano no Estádio Olímpico.
Com o resultado, a Roma chegou aos 15 pontos, assumiu a 7ª colocação e entrou no G8 da competição, zona que garante classificação direta às oitavas de final. O time italiano, inclusive, ultrapassou o próprio Stuttgart na tabela e ficou a três pontos do líder Lyon.
Dessa maneira, a equipe romana passa a depender apenas de si na última rodada para seguir entre os oito primeiros e avançar diretamente às oitavas. Caso deixe o G8, terá que disputar os playoffs.
