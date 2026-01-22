Roma vence o Stuttgart e entra no G8 da Liga Europa

Com dois gols de Pissilli, time italiano garante vaga na próxima fase e depende só de si para avançar direto às oitavas de final

A Roma venceu o Stuttgart por 2 a 0 nesta quinta-feira (22), em duelo válido pela 7ª rodada da Liga Europa, e garantiu vaga na próxima fase do torneio. O destaque da partida foi o jovem Niccolò Pissilli, de 21 anos, autor dos dois gols do time italiano no Estádio Olímpico.

