Remo fecha com a Fatal Model como nova patrocinadora para 2026

Marca da empresa será exibida ao lado da numeração da camisa, ampliando a visibilidade da parceria dentro e fora de campo

Presente em diferentes propriedades do clube, a empresa, maior plataforma de anúncios de acompanhantes do Brasil, amplia sua atuação no esporte e aposta no futebol como ferramenta de visibilidade, engajamento e proximidade com os torcedores.

O Remo inicia um novo capítulo de sua história dentro e fora de campo. Afinal, em meio à volta à Série A do Campeonato Brasileiro, o Leão Azul anuncia a Fatal Model como sua nova patrocinadora. Aliás, a parceria chega em um momento simbólico para o futebol paraense, em uma das temporadas mais aguardadas das últimas décadas.

Assim, para Samuel Ongaratto, diretor de novos negócios da Fatal Model, a parceria vai além da exposição de marca.

“Estar ao lado do Remo neste retorno à Série A, depois de mais de três décadas, é fazer parte de um momento histórico do futebol brasileiro. O Remo tem uma torcida apaixonada, uma identidade muito forte e representa muito bem o Norte do país. A Fatal Model acredita no esporte como plataforma de conexão real com as pessoas, e essa união nasce com tudo para ser vencedora”, afirma.

Remo reforça estrutura em retorno à elite do Brasileirão

Com a nova patrocinadora, o Remo reforça sua estrutura para encarar os desafios da elite do futebol nacional, levando o nome do Pará de volta ao principal palco do Brasileirão, agora com um parceiro que acredita em grandes histórias, grandes torcidas e grandes conquistas.

“Essa parceria representa um passo estratégico importante para o fortalecimento financeiro do clube e a ampliação de sua rede de patrocinadores. Temos certeza que a Fatal Model acredita na grandeza do nosso clube,” disse Glauber Gonçalves, vice-presidente do Remo.