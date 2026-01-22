Policiais vestem camisas do Manchester United para prender torcedor do City

Prisão ocorreu horas após vitória do United no clássico pela Premier League; Homem é acusado de tráfico de drogas na Tailândia / Crédito: Jogada 10

A polícia da Tailândia prendeu um torcedor do Manchester City por tráfico de drogas. Até aí, nada de mais, apenas uma ocorrência comum. Mas, para zombar da situação, os agentes usaram camisas do Manchester United para ironizar o suspeito durante o registro da ocorrência. O episódio aconteceu poucas horas após a vitória do United por 2 a 0 sobre o City, em Old Trafford, no sábado passado (17), e rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais. As autoridades encontraram o homem, de 43 anos, com comprimidos de metanfetamina durante uma abordagem em Dech Udom, no nordeste do país. Logo depois, os policiais responsáveis pela prisão — todos torcedores do United — posaram atrás do suspeito, que vestia a camisa do City. Na imagem, eles aparecem usando camisetas vermelhas do rival e publicaram o registro com a legenda: “Manchester é vermelho”.

Na fotografia que viralizou, o torcedor surge algemado e sentado à mesa, enquanto três comprimidos vermelhos aparecem em um saco à sua frente. Atrás dele, três policiais tailandeses exibem camisas do United e distintivos pendurados no pescoço.