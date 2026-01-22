Policiais vestem camisas do Manchester United para prender torcedor do City

Policiais vestem camisas do Manchester United para prender torcedor do CityPrisão ocorreu horas após vitória do United no clássico pela Premier League; Homem é acusado de tráfico de drogas na Tailândia
A polícia da Tailândia prendeu um torcedor do Manchester City por tráfico de drogas. Até aí, nada de mais, apenas uma ocorrência comum. Mas, para zombar da situação, os agentes usaram camisas do Manchester United para ironizar o suspeito durante o registro da ocorrência. O episódio aconteceu poucas horas após a vitória do United por 2 a 0 sobre o City, em Old Trafford, no sábado passado (17), e rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais.
As autoridades encontraram o homem, de 43 anos, com comprimidos de metanfetamina durante uma abordagem em Dech Udom, no nordeste do país. Logo depois, os policiais responsáveis pela prisão — todos torcedores do United — posaram atrás do suspeito, que vestia a camisa do City. Na imagem, eles aparecem usando camisetas vermelhas do rival e publicaram o registro com a legenda: “Manchester é vermelho”.
Na fotografia que viralizou, o torcedor surge algemado e sentado à mesa, enquanto três comprimidos vermelhos aparecem em um saco à sua frente. Atrás dele, três policiais tailandeses exibem camisas do United e distintivos pendurados no pescoço.
A publicação provocou ampla repercussão online. Enquanto alguns internautas elogiaram o senso de humor dos policiais, outros criticaram a atitude e classificaram a ação como pouco profissional. Houve ainda quem recorresse à ironia, associando a situação ao desempenho recente do Manchester City em campo.
A Tailândia adota uma das legislações antidrogas mais rígidas do mundo. No país, quem for flagrado com entorpecentes para consumo pessoal pode enfrentar pena de até um ano de prisão, além de multas.
Comportamento não é inédito
Além disso, esta não foi a primeira vez que policiais tailandeses recorreram ao futebol para provocar detidos. Em março, agentes à paisana vestiram camisas do Liverpool para prender um torcedor do Newcastle suspeito de vender metanfetamina em uma barraca de comida. A ação ocorreu dias depois da vitória do Newcastle sobre o Liverpool, por 2 a 1, na final da Copa da Liga Inglesa, em Wembley. Na ocasião, o chefe de polícia local, Preecha Saingthong, admitiu que ele e a maioria da equipe torciam pelo clube de Anfield.