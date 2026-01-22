Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Polícia apreende caderno com indícios de exploração ilegal de camarotes no São Paulo

Operação ocorreu na última quarta-feira (21), cumpriu quatro mandados e incluiu apreensão de R$ 28 mil
A Polícia Civil apreendeu um caderno na residência de Rita de Cassia Adriana Prado com indícios sobre a exploração ilegal de um camarote no Morumbis, estádio do São Paulo. O objeto contém anotações que detalhariam o funcionamento do esquema, segundo informação do “ge”.

A apreensão ocorreu na última quarta-feira (21), durante o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão contra pessoas ligadas à investigação. O processo é parte da investigação que apura a exploração clandestina de camarotes do estádio em dias de shows. O D. Juízo das Garantias da Capital expediu os mandados, e a 3ª Delegacia de Polícia de Investigações sobre Desmanches Delituosos (DICCA) os cumpriu

Rita de Cassia aparece nas gravações divulgadas no final de 2025 que revelaram o esquema. Segundo o conteúdo, ela participava do esquema com Douglas Schwartzmann, então diretor-adjunto de base do São Paulo, e Mara Casares, ex-esposa do presidente Julio Casares e ex-diretora de áreas femininas, culturais e de eventos do clube.

O conteúdo do caderno permanece sob sigilo, mas, segundo fontes próximas à investigação, detalha como um camarote do clube era desviado. Na operação, também foram cumpridos mandados contra Schwartzmann e Mara Casares. Na residência desta última, a polícia apreendeu R$ 28 mil em espécie e uma CPU.

São Paulo afirma que é vítima em investigação

Em nota, o São Paulo afirmou que “é vítima neste caso e vai contribuir com as autoridades na investigação”. Vale lembrar que a decisão de colocar o São Paulo como vítima das investigações no Ministério Público foi do novo presidente do clube, Harry Massis. Até então, Julio Casares, que renunciou na última quarta-feira (21), não tinha feito este movimento.

O promotor de Justiça José Reinaldo Carneiro Guimarães afirmou que os documentos recolhidos permitem visualizar a extensão e o período de operação do esquema. O delegado Tiago Fernando Correia, que conduz as investigações, confirmou que trata o São Paulo como vítima.

Em nota, Douglas Schwartzmann e Mara Casares se defenderam das acusações.

O que diz Douglas Schwartzmann

No final do ano passado, quando tomou ciência da investigação pela mídia, a Defesa se dirigiu a Delegacia e informou que o Sr. Douglas Schwartzmann estava à inteira disposição da Autoridade Policial para prestar esclarecimentos sobre os fatos. Ato seguinte, no dia 9 de janeiro, a Defesa comunicou formalmente a Autoridade Policial que o Sr. Douglas faria uma viagem ao exterior na semana do dia 18 de janeiro, em razão de compromissos profissionais.

Inclusive, naquela oportunidade, apresentou-se cópia das passagens aéreas – ida e volta -, bem como a documentação comprobatória das atividades que faria no exterior. Hoje, policiais civis se dirigiram a residência do Sr. Douglas e constataram o óbvio: ele não estava.

À toda evidência que a busca realizada na presente data – justamente quando as Autoridades tinham prévia ciência que Douglas estaria fora do país – tem a finalidade única de constrangê-lo, uma vez que tal medida foi totalmente inócua.

 

O que diz Mara Casares

A Sra. Mara Suely Soares de Melo Casares, por meio de seus advogados Rafael Maluf, Paula Stoco e Chiara de Siqueira, vem a público informar que foi surpreendida na data de hoje com o cumprimento de medida cautelar de busca e apreensão em sua residência.

Cumpre destacar que a Sra. Mara Suely Soares de Melo Casares sempre se colocou à inteira disposição da Autoridade Policial para prestar os devidos esclarecimentos acerca dos fatos perquiridos nos autos do aludido Inquérito Policial, jamais tendo sido intimada para qualquer ato que objetivasse a sua respectiva elucidação, mesmo com o constante contato presencial de seus advogados com a Autoridade Policial. É inegável a postura colaborativa da Sra. Mara Suely Soares de Melo Casares com o deslinde das investigações, cujo teor é amplamente divulgado pelos meios de comunicação. Dessa forma, uma medida desta gravidade, cujos fatos são públicos, a torna desnecessária e inócua, restando como objetivo apenas e tão somente a exposição midiática e abusiva da Sra. Mara e de seus familiares.

A Sra. Mara Casares mantém a sua postura irrestrita de colaborar amplamente para a elucidação dos fatos perquiridos, cuja lisura de seus atos será comprovada ao longo desta investigação policial. Por fim, a Defesa esclarece que ainda não teve acesso à íntegra da decisão proferida pelo Juízo da Vara das Garantias do Foro Central Criminal da Capital do Estado de São Paulo, que determinou a medida de busca e apreensão.

 

