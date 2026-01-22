Pezzolano aprova titulares do Inter e indica base definida para o Gre-Nal

Time mostra intensidade, pressão alta e controle da posse, e técnico admite ajustes pontuais para o clássico de domingo / Crédito: Jogada 10

A primeira atuação do time titular do Internacional agradou ao técnico Paulo Pezzolano. No último teste antes do Gre-Nal que abre a temporada, no próximo domingo (25), o Colorado apresentou sinais considerados animadores pelo comandante uruguaio, especialmente pela proposta de jogo baseada em intensidade, pressão alta e controle da posse de bola com objetividade. Diante do desempenho positivo na vitória sobre o Inter de Santa Maria, a formação inicial utilizada servirá como referência para o clássico contra o Grêmio. Pezzolano, inclusive, descartou a possibilidade de escalar um time totalmente reserva. Ainda assim, o treinador admitiu que pode promover ajustes pontuais e adotar uma formação mista, conforme a necessidade.

Internacional intenso e com forte pressão ofensiva Desde as primeiras entrevistas no clube, Pezzolano destacou a intensidade como um dos pilares de seu trabalho, promessa que começou a ser cumprida. A postura agressiva e a pressão constante no campo ofensivo marcaram o desempenho dos titulares, sobretudo no segundo tempo.

Em diversos momentos, o Internacional acelerou as jogadas no ataque e manteve o ritmo elevado mesmo após perder a bola. Nessa dinâmica, o time buscou recuperar a posse ainda no campo ofensivo para iniciar novas investidas rapidamente, outro princípio defendido pelo treinador. Além disso, o Colorado deu claros indícios de que priorizará o domínio da posse de bola. Na vitória, a equipe encerrou a partida com 71% de posse, segundo dados do site Sofascore, reforçando a proposta de controle do jogo. Possíveis mudanças para o Gre-Nal Ao avaliar a atuação, aliás, Pezzolano classificou o desempenho como “perfeito”, levando em conta o pouco tempo de trabalho com o elenco. Entre as possíveis alterações para o Gre-Nal, Félix Torres surge como candidato a uma vaga entre os titulares. O zagueiro equatoriano estreou ao entrar no início do segundo tempo, teve boa atuação e marcou o gol que confirmou o triunfo.