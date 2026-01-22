Palmeiras deve ter força máxima para clássico contra o São Paulo

Atletas que estavam em transição física treinaram normalmente na última quarta-feira (21) e devem ir para o jogo / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras deve ter força máxima para enfrentar o São Paulo neste sábado (24), na Arena Barueri, pela quinta rodada da primeira fase do Paulistão. Isso porque o jogo, que naturalmente teria grande importância por se tratar de um clássico, será o primeiro após a goleada sofrida por 4 a 0 para o Novorizontino, que rendeu protestos da torcida. A informação é do “Uol”. Para escalar o Verdão, Abel Ferreira deve ter o retorno de jogadores importantes. São eles: Felipe Anderson, Andreas Pereira e Vitor Roque. Os dois primeiros estavam em transição física. O terceiro, por sua vez, sentiu dores no joelho durante o jogo contra o Mirassol, foi poupado da partida diante do Novorizontino e vinha treinando com carga controlada. Os três treinaram normalmente com o grupo na última quarta-feira (21).

Dos três, o caso que mais impressiona é o de Andreas. O meio-campista sofreu um trauma no ombro esquerdo durante o clássico contra o Santos e o prazo inicial de retorno era de três semanas. Caso entre em campo diante do São Paulo, o jogador terá ficado afastado por apenas uma semana e meia.

Mudança de planos no Palmeiras Vale lembrar que neste início de temporada a intenção da comissão técnica do Palmeiras era rodar o elenco e garantir uma boa preparação a todos os jogadores. Prova disso é que Abel Ferreira utilizou todos os defensores à disposição no elenco profissional nas quatro primeiras rodadas da competição. Além disso, o treinador tem utilizado jovens das categorias de base com frequência. São os casos do lateral-esquerdo Arthur e dos meio-campistas Larson, Luis Pacheco, Erick Belé e Riquelme Filipi. A crise instaurada no Verdão após a goleada da última terça-feira (20), no entanto, parece ter mudado os planos do técnico. Vale lembrar que, ainda no primeiro jogo do ano, Abel falou que o elenco levaria de quatro a cinco semanas para estar em sua melhor condição física. Isso se os jogadores não se lesionassem durante o processo, como nos casos de Vitor Roque e Andreas Pereira. No caso de Felipe Anderson, o jogador sequer chegou a atuar ainda nesta temporada.