Palmeiras deve ter força máxima para clássico contra o São Paulo

Palmeiras deve ter força máxima para clássico contra o São PauloAtletas que estavam em transição física treinaram normalmente na última quarta-feira (21) e devem ir para o jogo
O Palmeiras deve ter força máxima para enfrentar o São Paulo neste sábado (24), na Arena Barueri, pela quinta rodada da primeira fase do Paulistão. Isso porque o jogo, que naturalmente teria grande importância por se tratar de um clássico, será o primeiro após a goleada sofrida por 4 a 0 para o Novorizontino, que rendeu protestos da torcida. A informação é do “Uol”.
Para escalar o Verdão, Abel Ferreira deve ter o retorno de jogadores importantes. São eles: Felipe Anderson, Andreas Pereira e Vitor Roque. Os dois primeiros estavam em transição física. O terceiro, por sua vez, sentiu dores no joelho durante o jogo contra o Mirassol, foi poupado da partida diante do Novorizontino e vinha treinando com carga controlada. Os três treinaram normalmente com o grupo na última quarta-feira (21).
Dos três, o caso que mais impressiona é o de Andreas. O meio-campista sofreu um trauma no ombro esquerdo durante o clássico contra o Santos e o prazo inicial de retorno era de três semanas. Caso entre em campo diante do São Paulo, o jogador terá ficado afastado por apenas uma semana e meia.
Mudança de planos no Palmeiras
Vale lembrar que neste início de temporada a intenção da comissão técnica do Palmeiras era rodar o elenco e garantir uma boa preparação a todos os jogadores. Prova disso é que Abel Ferreira utilizou todos os defensores à disposição no elenco profissional nas quatro primeiras rodadas da competição.
Além disso, o treinador tem utilizado jovens das categorias de base com frequência. São os casos do lateral-esquerdo Arthur e dos meio-campistas Larson, Luis Pacheco, Erick Belé e Riquelme Filipi. A crise instaurada no Verdão após a goleada da última terça-feira (20), no entanto, parece ter mudado os planos do técnico.
Vale lembrar que, ainda no primeiro jogo do ano, Abel falou que o elenco levaria de quatro a cinco semanas para estar em sua melhor condição física. Isso se os jogadores não se lesionassem durante o processo, como nos casos de Vitor Roque e Andreas Pereira. No caso de Felipe Anderson, o jogador sequer chegou a atuar ainda nesta temporada.
“Em quatro ou cinco semanas (o elenco ficará pronto). Agora, o Jefté vai demorar mais tempo, pois teve uma lesão. Vitor Roque teve uma entorse no tornozelo no treino. Felipe Anderson está de fora. Paulinho está fora. (Flaco) López ficou gripado. Facundo teve problema físico no treino. Gostaria muito de dar respostas. Mas eu não consigo, com quatro dias de preparação”, disse o treinador na ocasião.
