Organizadas do Botafogo convocam protesto: “A paciência terminou”Comunicado das principais torcidas desta quinta-feira (22) tem uma imagem de John Textor e uma tarja com “procura-se” escrito
As torcidas organizadas do Botafogo utilizaram as redes sociais, nesta quinta-feira (22), para convocar um protesto contra o dono da SAF, John Textor, “por amor ao Botafogo”. A manifestação será no próximo sábado (24), no Estádio Nilton Santos, antes da partida contra o Bangu, pela quarta rodada da Taça Guanabara, fase inicial do Campeonato Carioca.
“Não aceitaremos mais o descaso, a falta de profissionalismo e o desrespeito com a nossa história. O Botafogo pertence à sua torcida e exigimos uma gestão que esteja à altura da nossa grandeza. A paciência terminou! É hora de cobrar por mudanças reais, com todos unidos!”, escreveram os grupos em publicação conjunta.
A concentração do protesto, aliás, será no Setor Norte às 16h. Assinam a convocação as organizadas Fogoró, Torcida Jovem do Botafogo, Fúria Jovem do Botafogo, Loucos pelo Botafogo e Botachopp.
O Botafogo, afinal, passa por um momento de recuperação financeira. Com dívidas e um transfer ban para derrubar, o Glorioso tenta arrecadar dinheiro e oxigenar a folha salarial — o que inclui a saída de jogadores de vencimentos altos. Recentemente, Marlon Freitas acertou com o Palmeiras e Savarino, que agora vai vestir a camisa do Fluminense. A torcida, assim, não está nada satisfeita com o início do ano.
