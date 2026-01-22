Organizadas do Botafogo convocam protesto: “A paciência terminou”

Comunicado das principais torcidas desta quinta-feira (22) tem uma imagem de John Textor e uma tarja com “procura-se” escrito

As torcidas organizadas do Botafogo utilizaram as redes sociais, nesta quinta-feira (22), para convocar um protesto contra o dono da SAF, John Textor, “por amor ao Botafogo”. A manifestação será no próximo sábado (24), no Estádio Nilton Santos, antes da partida contra o Bangu, pela quarta rodada da Taça Guanabara, fase inicial do Campeonato Carioca.

“Não aceitaremos mais o descaso, a falta de profissionalismo e o desrespeito com a nossa história. O Botafogo pertence à sua torcida e exigimos uma gestão que esteja à altura da nossa grandeza. A paciência terminou! É hora de cobrar por mudanças reais, com todos unidos!”, escreveram os grupos em publicação conjunta.