“O Atlético não teve um mau rendimento”, diz Sampaoli após empate com o América-MG

Com quatro empates no Campeonato Mineiro, treinador comentou desempenho do time e projetou sequência da temporada. / Crédito: Jogada 10

O técnico Jorge Sampaoli não definiu a atuação do Atlético como ruim no empate por 1 a 1 c0m o América-MG pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. Foi o quarto empate consecutivo da equipe alvinegra nesta edição do Estadual. Antes, empatou com Betim, North e Tombense. Assim, o Galo ocupa a terceira colocação do Grupo A — a URT lidera com oito pontos. “Sobre não jogar bem, não sei qual a avaliação de vocês. Estamos em um início de temporada, chegaram alguns jogadores e ainda estamos nos preparando. Acho difícil o time ter um desempenho tão alto, pelo pouco tempo de preparação e pela exigência da preparação”, afirmou.

De acordo com o comandante argentino, o Atlético chegou a impor seu estilo de jogo na maioria das partidas. Além disso, destacou que a equipe criou oportunidades e foi superior aos adversários em vários momentos.

“Vejo o time conseguindo dominar os adversários e tendo melhores condições para finalizar. Hoje também tivemos uma arbitragem que nos prejudicou. Não acho que o time teve um mau rendimento hoje (quarta)”, completou. Técnico explica ausência de Alexsander Durante a entrevista, Jorge Sampaoli também comentou sobre a não utilização do volante Alexsander nas primeiras partidas da temporada. O jogador ficou no banco de reservas contra o América e também diante do Tombense, mas não entrou em campo. Segundo o treinador, a decisão esteve relacionada à concorrência na posição e ao processo de preparação do atleta. Por isso, o argentino afirmou que o jogador ainda aguardava o momento ideal para atuar.