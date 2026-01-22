Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Novo presidente inicia reformulação no São Paulo, mas banca Rui Costa

Toninho Andrade assume diretoria social e Carlomagno deixa superintendência, enquanto executivo de futebol ganha força e aumento salarial
A gestão de Harry Massis Júnior deu o pontapé inicial na prometida reformulação administrativa do São Paulo. O novo presidente, que assumiu o comando após a renúncia de Julio Casares, começou a atender aos pedidos de sua base aliada e realizou as primeiras trocas em cargos estratégicos. A principal novidade fica por conta da chegada de Toninho Andrade para a diretoria social, substituindo Antônio Denizete Gonçalves, o Dedé.

A saída de Dedé não ocorreu por acaso. Considerado um nome de confiança do ex-presidente Casares, ele teve sua permanência insustentável diante da pressão dos novos grupos políticos que apoiam Massis. Após uma conversa com o atual mandatário na tarde de terça-feira, as partes acertaram o desligamento. Além dele, a “lista de dispensas” preparada pelos opositores da antiga gestão atingiu a superintendência geral do clube, resultando na saída de Marcio Carlomagno.

Rui Costa ganha força e resiste à pressão no São Paulo

Se os departamentos social e administrativo sofrem cortes profundos, o futebol segue uma lógica diferente. Rui Costa, atual executivo da pasta, escapou da reformulação e deve permanecer no cargo. Harry Massis Júnior decidiu bancar a continuidade do profissional, ignorando, neste caso específico, a pressão de aliados que desejavam uma mudança irrestrita em todos os setores.

A manutenção de Rui Costa reflete o protagonismo que ele assumiu nos bastidores do CT da Barra Funda. O executivo centralizou as decisões do departamento desde novembro, quando o clube viveu um desmanche com as saídas de Carlos Belmonte, Nelson Ferreira e Fernando Chapecó.

Atualmente, Rui opera praticamente como o único “homem forte” no dia a dia do futebol. Isso porque o coordenador técnico Muricy Ramalho se encontra licenciado para tratar de questões pessoais. Para consolidar essa posição, o São Paulo realizou uma reestruturação contratual com o executivo, que incluiu uma valorização salarial e garantiu seu vínculo até o final do ano.

São Paulo

