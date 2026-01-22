Novo presidente inicia reformulação no São Paulo, mas banca Rui Costa

A gestão de Harry Massis Júnior deu o pontapé inicial na prometida reformulação administrativa do São Paulo. O novo presidente, que assumiu o comando após a renúncia de Julio Casares, começou a atender aos pedidos de sua base aliada e realizou as primeiras trocas em cargos estratégicos. A principal novidade fica por conta da chegada de Toninho Andrade para a diretoria social, substituindo Antônio Denizete Gonçalves, o Dedé.

A saída de Dedé não ocorreu por acaso. Considerado um nome de confiança do ex-presidente Casares, ele teve sua permanência insustentável diante da pressão dos novos grupos políticos que apoiam Massis. Após uma conversa com o atual mandatário na tarde de terça-feira, as partes acertaram o desligamento. Além dele, a “lista de dispensas” preparada pelos opositores da antiga gestão atingiu a superintendência geral do clube, resultando na saída de Marcio Carlomagno.