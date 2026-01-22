Nova Iguaçu x Fluminense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Nova Iguaçu x Fluminense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20hTricolor mede forças contra a Laranja Mecânica da Baixada nesta quinta (22), às 21h30, pela terceira rodada do Campeonato Carioca
Nesta quinta-feira (22), às 21h30, Nova Iguaçu e Fluminense entram em campo, no Estádio Luso-Brasileiro, na ilha do Governador, pela terceira rodada da Taça Guanabara, fase inicial do Campeonato Carioca. Com seis pontos, o Tricolor das Laranjeiras é o terceiro colocado do Grupo A, atrás de Vasco e o líder Volta Redonda. Do outro lado, a Laranja Mecânica da Baixada tem quatro pontos, na liderança do Grupo B. Os times buscam os três pontos para seguir na briga pela classificação para próxima fase.
A Voz do Esporte transmite o embate, ao vivo, a partir de 20h, com uma equipe de craques. A saber: Filipe Souza na narração, Kelvin Lucas nos comentários e Júnior Azevedo nos comentários.