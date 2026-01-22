Na estreia de Gerson, Cruzeiro desperdiça chances e perde para Democrata-GV

Na estreia de Gerson, Cruzeiro desperdiça chances e perde para Democrata-GVRaposa tem 30 finalizações, mas comete vacilo fatal em derrota por 1 a 0 para Pantera e chega pressionada para o clássico
Em jogo que marcou a estreia de Gerson, o Cruzeiro perdeu para o Democrata-GV por 1 a 0, nesta quinta-feira (22), no Mineirão, pela quarta rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro. Após bola mal recuada de Fágner para o goleiro Otávio, Bryan colocou a bola por cobertura e garantiu a vitória da Pantera. A equipe comandada por Tite até teve controle da partida, mas abusou chances desperdiçadas (30 finalizações), enquanto o adversário se postou na defesa em busca de contra-ataques. Além disso, contou com a grande atuação do goleiro Thulio.
Com o resultado, o Cruzeiro desperdiçou a chance de abrir vantagem na liderança do Grupo C e ainda permanece com seis pontos. É a segunda derrota do Celeste na competição. Do outro lado, o Democrata-GV assume a segunda posição do Grupo A, com sete pontos, um a menos que o líder URT. Assim, o time de Wladimir Araújo segue na briga pela semifinal.
Agora, as equipes voltam a campo no domingo (25), pela quinta rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro. A Raposa faz clássico contra o Atlético, às 18h, na Arena MRV. Do outro lado, a Pantera encara a Tombense, às 20h, em Tombos.
Domínio celeste
Como já esperado, o Cruzeiro propôs as melhores oportunidades e teve maior posse de bola durante o primeiro tempo. A equipe teve quase 70% do controle da bola, além de ter mais de 14 finalizações. Arroyo, Japa, Kaique Kenji e Ryan Guilherme tiveram chances de balançar as redes, porém faltou caprichar na pontaria e ainda teve o goleiro adversário inspirado. Do outro lado, o Democrata-GV se portou na defesa e só foi assustar nos acréscimos quando Bernardo chutou em direção ao gol e obrigou a defesa do arqueiro cruzeirense.
Quem não faz…
Na segunda etapa, o Cruzeiro manteve o ritmo e seguiu produzindo chances, com Chico da Costa, Kaique Kenji e também Gerson. O time se concentou no ataque, mas encontrou dificuldades para superar o ferrolho do Democrata-GV. Com a defesa “tranquila”, uma bola sem destino gerou um vacilo da defesa celeste. Thulio lançou a bola na frente. João Marcelo cabeceou para trás. Fagner recuou mal, e Bryan mandou por cobertura e saiu para o abraço.
Diante da situação, o técnico Tite acionou Matheus Pereira e Kaio Jorge, destaques do time, para tentar uma reação. A equipe, entretanto, seguiu com dificuldades. Muitos cruzamentos, mas a defesa do Pantera ganhou a maioria dos duelos pelo alto. A melhor chance aconteceu com o camisa 18, que emendou um voleio, mas a bola foi no peito do goleiro Thulio seria um gol de placar. Nos minutos finais, a Raposa também abusou dos cruzamentos, porém não era noite dos atacantes.
Gerson foi bem acionado
O principal reforço para a temporada, Gerson, foi bastante acionado em sua estreia pelo Cruzeiro. Antecipou muitos lances e mostrou facilidade para desarmar. Além disso, atuou de forma mais centralizada e avançada, como um armador. Ele até poderia fazer um golaço, no Mineirão. Chico da Costa ajeitou para o volante, que chutou bonito, mas o goleiro Thulio fez uma grande defesa. No intervalo, o camisa 97, aliás, elogiou a defesaça do arqueiro. Na segunda etapa, o camisa 97 teve outra boa oportunidade, mas a defesa afastou o perigo. Ainda com falta de ritmo, o jogador saiu aos 28 minutos do segundo para dar lugar a Villarreal, outro estreante da noite.
CRUZEIRO 0x1 DEMOCRATA-GV
4ª rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro
Data: 22/1/2025 (quinta-feira)
Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
Público/Renda: 20.285 presentes / R$ 495.285,00
Gols: Bryan Gabriel, 15’/2°T (0-1)
CRUZEIRO: Cássio (Otávio, intervalo); Fagner, João Marcelo, Jonathan Jesus, Kauã Prates; Ryan Guilherme (Christian, 11’/2°T), Gerson (Villarreal, 28’/2°T), Japa; Arroyo; Kaique Kenji (Matheus Pereira, 11’/2°T) e Chico da Costa (Kaio Jorge, 18’/2°T). Técnico: Tite.
DEMOCRATA GV: Thulio; Lucas, Rafael Klein, Henrique, Luiz Henrique da Silva, Bryan (Henrique Halls, 50’/2°T), Leo Dourado (Guilherme Batata, 34’/2°T), Bernardo Augusto, Bismarck (Márcio Jonatan, 39’/2°T), Dudu Pedrotti (Felipe Alves, 34’/2°T) e Marcelinho (Marco Antônio, intervalo). Técnico: Wladimir Araújo.
Árbitro: Ronei Candido Alves
Assistentes: Magno Arantes Lira e Weyder Marques Borges
VAR: Leonardo Rotondo Pinto
Cartão Amarelo: Japa (CRU), Bismarck (DEM)
Cartão Vermelho: –