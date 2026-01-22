Montoro assume protagonismo e vira esperança do Botafogo em 2026

Montoro assume protagonismo e vira esperança do Botafogo em 2026Jovem meia argentino fez o gol da vitória sobre o Volta Redonda, nesta quarta-feira (21), no Nilton Santos
Em meio a saída de Jefferson Savarino para o Fluminense, o Botafogo ganhou um novo protagonismo. Afinal, Montoro marcou o gol da vitória sobre o Volta Redonda por 1 a 0, nesta quarta-feira (21), no Nilton Santos, pela terceira rodada da Taça Guanabara, e deu um pouco mais de esperança para os alvinegros.
Montoro foi o destaque da vitória sobre o Volta Redonda. O jovem meia argentino, de 18 anos, deu sinais que deve ser o protagonista e novo “camisa 10” do Botafogo sob o comando do compatriota Martín Anselmi. Dessa forma, ele criou as principais jogadas e comandou a vitória do time principal, que estreou com o pé direito na temporada.
A0 todo, Montoro teve 65 ações com a bola em 90 minutos — número que mostra um alto volume de participação do meio-campista. Assim, ele criou duas chances perigosas, deu duas finalizações e, em uma delas, fez o gol da vitória, de acordo com o “R10 Score”. Sem Savarino, o jovem deve ser a grande referência do time daqui para frente.
Contratado em junho do ano passado, Montoro chegou com alta expectativa para o futuro após se destacar no Velez Sarsfield, da Argentina. Em menos de um ano, soma 24 jogos, cinco gols e três assistências com a camisa alvinegra. O Botafogo desembolsou 8 milhões de dólares (R$ 45,5 milhões na cotação da época) para comprar os direitos do meio-campista argentino.
