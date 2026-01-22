Montoro assume protagonismo e vira esperança do Botafogo em 2026

Em meio a saída de Jefferson Savarino para o Fluminense, o Botafogo ganhou um novo protagonismo. Afinal, Montoro marcou o gol da vitória sobre o Volta Redonda por 1 a 0, nesta quarta-feira (21), no Nilton Santos, pela terceira rodada da Taça Guanabara, e deu um pouco mais de esperança para os alvinegros.

Montoro foi o destaque da vitória sobre o Volta Redonda. O jovem meia argentino, de 18 anos, deu sinais que deve ser o protagonista e novo “camisa 10” do Botafogo sob o comando do compatriota Martín Anselmi. Dessa forma, ele criou as principais jogadas e comandou a vitória do time principal, que estreou com o pé direito na temporada.