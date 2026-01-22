Mercado desta quinta (22): Paquetá volta a ficar em foco

Flamengo faz proposta por Paquetá, Grêmio sonda Ascacíbar e Fluminense toma decisão sobre Kevin Serna, alvo do Boca Juniors (ARG) / Crédito: Jogada 10

O Brasileirão está se aproximando e os times brasileiros seguem no mercado visando reforçar seus elencos para uma longa e exaustiva temporada. Dessa forma, veja com o Jogada10 as principais negociações desta quinta-feira (22/1). Tem Flamengo fazendo proposta por cria, Grêmio sondando craque argentino e decisão difícil para o Fluminense tomar. Confira!

Flamengo oficializa proposta por Paquetá O Flamengo oficializou nesta quinta-feira a proposta para contratar Lucas Paquetá, do West Ham, da Inglaterra. O Rubro-Negro enviou uma oferta de 40 milhões de euros (R$ 249,2 milhões) e há otimismo pelo acerto, segundo o “ge”. Nos últimos dias, os clubes alinharam alguns termos, mas os ingleses ainda aguardavam a proposta dos cariocas.

Inicialmente, o Flamengo sinalizou uma proposta de 35 milhões de euros (R$ 218 milhões) fixos, além de 5 milhões de euros (R$ 31,1 milhões) em bônus. Contudo, o clube inglês considerou a oferta baixa e enviou uma contraproposta com os termos que gostaria para chegar a um acordo. Ao todo, o West Ham pediu 45 milhões de euros (R$ 280,3 milhões). Grêmio sonda craque argentino O Grêmio redirecionou o foco no mercado após não avançar nas tratativas por Guido Rodríguez e passou a avaliar outras opções para reforçar o meio-campo. Nesse contexto, o clube sondou Santiago Ascacibar, capitão do Estudiantes, da Argentina, para entender as condições de um possível negócio. Além disso, o cenário contratual do volante chama a atenção. O vínculo de Ascacibar com o Estudiantes termina no fim de 2026, o que, em tese, poderia facilitar uma negociação. Cientes dessa situação, Boca Juniors e River Plate também realizaram consultas pelo jogador.