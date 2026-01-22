Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Matheus Pereira destaca goleiro do Democrata-GV após derrota do Cruzeiro

Goleiro Thulio fechou o gol diante da Raposa, que perdeu para Pantera, no Mineirão. Camisa 10 também falou sobre estreia de Gerson
Camisa 10 do Cruzeiro, Matheus Pereira analisou a derrota para o Democrata-GV, nesta quinta-feira (22), pela quarta rodada da primeira do Campeonato Mineiro. Após o duelo, o meia lamentou o resultado, mas reconheceu os méritos da defesa do Democrata e do goleiro Thulio, que teve papel fundamental na vitória adversária.

“Infelizmente, a gente não concluiu em algumas jogadas, além do mérito do goleiro deles que foi muito bem. Não estava nos planos essa derrota, mas temos que aprender, levantar a cabeça e concretizar a chance que nós criamos. Como falei, temos que parabenizar o goleiro deles”, disse Matheus.

Matheus Pereira também comentou sobre o primeiro jogo de Gerson com a camisa do Cruzeiro. O meio-campista, aliás, teve boa atuação e foi participativo na partida.

“Tanto a chegada do Gerson, do Chico, do Neyse também, que chegou ano passado, tem integrado junto com a gente. A gente espera poder ajudar eles na adaptação e que eles possam somar junto com a gente, que a gente possa conseguir nossos objetivos, que é o mais importante do coletivo”, concluiu.

Com a derrota, o Cruzeiro permanece na liderança do Grupo C do Campeonato Mineiro, com seis pontos. Na sequência do estadual, o time celeste enfrenta o Atlético no próximo domingo (25), na Arena MRV. A bola rola às 18h (horário de Brasília).

