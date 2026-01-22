Matheus Pereira destaca goleiro do Democrata-GV após derrota do Cruzeiro

Goleiro Thulio fechou o gol diante da Raposa, que perdeu para Pantera, no Mineirão. Camisa 10 também falou sobre estreia de Gerson

Camisa 10 do Cruzeiro, Matheus Pereira analisou a derrota para o Democrata-GV, nesta quinta-feira (22), pela quarta rodada da primeira do Campeonato Mineiro. Após o duelo, o meia lamentou o resultado, mas reconheceu os méritos da defesa do Democrata e do goleiro Thulio, que teve papel fundamental na vitória adversária.

“Infelizmente, a gente não concluiu em algumas jogadas, além do mérito do goleiro deles que foi muito bem. Não estava nos planos essa derrota, mas temos que aprender, levantar a cabeça e concretizar a chance que nós criamos. Como falei, temos que parabenizar o goleiro deles”, disse Matheus.