Matheus Bidu protesta contra a arbitragem após empate do Corinthians: “Erro visível”

Lateral protestou contra falta marcada nos minutos finais que gerou o gol de empate sofrido pelo Timão na Vila Belmiro / Crédito: Jogada 10

O Corinthians deixou escapar sua primeira vitória fora de casa nesta edição do Campeonato Paulista. Na noite desta quinta-feira (22), o Timão sofreu o gol de empate contra o Santos já nos minutos finais, em uma cobrança de falta que gerou muita reclamação dos seus jogadores. O lateral-esquerdo Matheus Bidu reclamou em entrevista após a partida. Na visão do jogador, o árbitro errou ao marcar falta de Gustavo Henrique em cima de Lautaro Díaz. Bidu concluiu que o Timão perdeu a vitória por conta da decisão de Lucas Canetto Belotte.

“Com todo respeito, mas foi visível o erro dele (árbitro) ali, acabou prejudicando o resultado. A gente veio lutando o jogo todo, estávamos com o placar positivo, infelizmente uma tomada de decisão errada dele ali acarretou no gol deles, mas não podemos tomar decisão por ele”, afirmou em entrevista à TNT Sports.