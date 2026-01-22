Matheus Bidu protesta contra a arbitragem após empate do Corinthians: “Erro visível”Lateral protestou contra falta marcada nos minutos finais que gerou o gol de empate sofrido pelo Timão na Vila Belmiro
O Corinthians deixou escapar sua primeira vitória fora de casa nesta edição do Campeonato Paulista. Na noite desta quinta-feira (22), o Timão sofreu o gol de empate contra o Santos já nos minutos finais, em uma cobrança de falta que gerou muita reclamação dos seus jogadores.
O lateral-esquerdo Matheus Bidu reclamou em entrevista após a partida. Na visão do jogador, o árbitro errou ao marcar falta de Gustavo Henrique em cima de Lautaro Díaz. Bidu concluiu que o Timão perdeu a vitória por conta da decisão de Lucas Canetto Belotte.
“Com todo respeito, mas foi visível o erro dele (árbitro) ali, acabou prejudicando o resultado. A gente veio lutando o jogo todo, estávamos com o placar positivo, infelizmente uma tomada de decisão errada dele ali acarretou no gol deles, mas não podemos tomar decisão por ele”, afirmou em entrevista à TNT Sports.
Com o resultado na Vila Belmiro, o Corinthians chegou ao terceiro jogo sem vencer no Paulistão, algo que só aconteceu na estreia. Bidu lamentou que o time não consiga controlar o placar ao longo dos jogos, mas reforçou que o Timão saiu com raiva da arbitragem.
“Estamos fazendo grandes jogos, infelizmente não podemos controlar o resultado em toda partida. Hoje poderia sair nossa segunda vitória, seria extremamente importante, mas aconteceu o que vocês viram. Temos que respeitar a arbitragem, mas ficamos tristes, ficamos com raiva. Agora é esquecer e buscar a vitória no próximo jogo”, pontuou.