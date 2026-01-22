Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lyon vence Young Boys e se garante nas oitavas da Liga Europa

Sem Endrick, time francês vence mais uma - a sexta em sete rodadas - e segue na liderança da fase de Liga do torneio europeu
Sem poder contar com Endrick, inscrito na Liga dos Campeões pelo Real Madrid, o Lyon foi até Berna, capital da Suíça, e garantiu sua classificação direta às oitavas de final da Liga Europa. Nesta quinta-feira (22/1), jogando no Estádio Wankdorf, o time do técnico Paulo Fonseca venceu o Young Boys por 1 a 0, com gol de Maitland-Niles.

Assim, o time francês segue com a melhor campanha na fase de Liga do torneio, ficando na liderança com 18 pontos. São, afinal, seis vitórias em sete rodadas – falta apenas uma para o fim desta fase. Isso garante, então, a classificação matemática às oitavas, já que apenas os oito primeiros avançam direto. O Young Boys, por exemplo, está em 21º, na faixa dos times (nono ao 24º) que disputariam o playoff anterior às oitavas. A equipe suíça tem nove pontos, surgindo com três vitórias e quatro derrotas na competição.

Massacre francês

Mesmo sem contar com Endrick, o Lyon foi dono do jogo. O brasileiro não pode atuar na fase de Liga pelo time francês por já constar na lista de inscritos do Real Madrid para a mesma fase, mas na Liga dos Campeões. Dessa forma, ele terá de aguardar o mata-mata para poder vestir a camisa do time heptacampeão francês no torneio.

E a superioridade era tamanha, que o Lyon abriu o marcador ainda no primeiro tempo – nos acréscimos. Sulc fez boa jogada pela direita e cruzou para trás, com o goleiro Keller soltando a bola para o meio da área. Assim, a zaga suíça vacilou, e Maitland-Niles aproveitou. Ele roubou a bola e, de canhota, soltou uma pancada para quase rasgar a rede adversária, aos 45+1′, marcando o gol único do prélio na capital suíça.

Próximos passos

Antes de encerrar sua participação na fase de Liga da Europa League, no dia 29 de janeiro, contra o Stuttgart (ALE), fora de casa, o Young Boys se volta para o Campeonato Suíço. Por lá, a equipe do técnico Gerardo Seoane ocupa a modesta sexta colocação e enfrenta ninguém menos que o líder Thun. Tal compromisso se dá neste domingo (25/1), às 10h (de Brasília), pela 21ª rodada.

O Lyon, por sua vez, finaliza a fase de Liga contra o PAOK (GRE) no mesmo dia 29. Antes, também no domingo, mas às 13h15, encara o Metz, pela 19ª rodada do Campeonato Francês. Por lá, Les Gones aparecem em quarto, com 33 pontos – dez a menos que o líder Lens.

