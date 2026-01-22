Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Luís Castro despista sobre Gre-Nal após vitória em Bagé: “Todos estão em condições de jogar”

Luís Castro despista sobre Gre-Nal após vitória em Bagé: “Todos estão em condições de jogar”

Treinador português valoriza performance do elenco no triunfo por 2 a 0 fora de casa e diz que clube não definiu novas saídas
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Luís Castro evitou qualquer menção ao Gre-Nal e valorizou a importância de todo o elenco após a vitória por 2 a 0 sobre o Guarany, em Bagé, pelo Campeonato Gaúcho. O treinador português preferiu destacar o desempenho da equipe no interior e ressaltar a importância da rotação dos jogadores na quarta rodada, em uma partida que começou na noite de quarta e terminou já na madrugada de quinta-feira.

“Vocês estão a apontar tudo ao próximo jogo e eu estou aqui para falar do jogo que acabou. Eu respeito muito, gosto muito de vocês, mas eu não vou entrar nesse caminho. Peço desculpa, não vou responder sobre o próximo jogo. Eu estou aqui, vim falar com vocês e os respeito muito, mas vocês têm que me respeitar também. Tenho jogadores que terminaram hoje um trabalho enorme dentro do campo e vocês vêm falar do próximo jogo”, respondeu o treinador ao ser perguntado sobre o clássico do próximo domingo (25).

O comandante aproveitou para dar minutos a Luís Eduardo e Jefinho, os únicos atletas que ainda não haviam atuado sob sua gestão. Em relação à situação de Cuéllar, que foi titular na derrota para o São José mas desta vez permaneceu no banco, Castro garantiu que não há definição sobre uma possível saída do volante colombiano. Apenas nos primeiros 20 dias da temporada, o clube já oficializou 16 desligamentos, entre empréstimos, vendas e rescisões.

“Tudo dentro do clube passa por análise minha e da diretoria e a seu tempo, com os seus timings. Neste momento, não tomaremos decisões sobre aquilo que acabou de dizer (saída de Cuéllar), todos os atletas tiveram oportunidade para fazer. Só o Jeferson e o Luis é que ainda não tinham jogado, e lhes demos a oportunidade para o fazerem”, ressaltou.

Luís Castro: “Temos de tirar alguns preconceitos”

“O resto, quem sai, quem entra, vai ser dito no momento certo, se entendemos que deve sair alguém. Se entendemos que o grupo assim está bem para seguir em frente, para as batalhas que temos pela frente, seguimos assim. Eu acho que temos de tirar alguns preconceitos, que este é para dispensar, aquele é para vir. Sei que o mundo, a mídia vive dessas notícias, mas neste momento não há nada decidido”, completou.

Com a vitória, o Grêmio chegou a nove pontos e assumiu a liderança do Grupo B. O próximo compromisso será no domingo, às 20h, diante do Internacional, em um Gre-Nal que promete ser o jogo mais relevante do Estadual até aqui. Após escalar uma formação alternativa em Bagé — exceção feita ao goleiro Weverton —, Luís Castro já sinalizou que pretende colocar força máxima no Beira-Rio.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Grêmio

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar