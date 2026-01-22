Luís Castro despista sobre Gre-Nal após vitória em Bagé: “Todos estão em condições de jogar”

Luís Castro evitou qualquer menção ao Gre-Nal e valorizou a importância de todo o elenco após a vitória por 2 a 0 sobre o Guarany, em Bagé, pelo Campeonato Gaúcho. O treinador português preferiu destacar o desempenho da equipe no interior e ressaltar a importância da rotação dos jogadores na quarta rodada, em uma partida que começou na noite de quarta e terminou já na madrugada de quinta-feira.

“Vocês estão a apontar tudo ao próximo jogo e eu estou aqui para falar do jogo que acabou. Eu respeito muito, gosto muito de vocês, mas eu não vou entrar nesse caminho. Peço desculpa, não vou responder sobre o próximo jogo. Eu estou aqui, vim falar com vocês e os respeito muito, mas vocês têm que me respeitar também. Tenho jogadores que terminaram hoje um trabalho enorme dentro do campo e vocês vêm falar do próximo jogo”, respondeu o treinador ao ser perguntado sobre o clássico do próximo domingo (25).