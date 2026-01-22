Léo Jardim faz jogo com mais defesas e evita vexame em clássico

Léo Jardim faz jogo com mais defesas e evita vexame em clássicoGoleiro fez 10 defesas contra o Flamengo, mais do que nos jogos contra Maricá e Nova Iguaçu
Léo Jardim voltou a brilhar contra o Flamengo e reforçou a fama de “carrasco”. Afinal, o goleiro fez incríveis dez defesas no clássico, mas mesmo assim não evitou a derrota do Vasco por 1 a 0, nesta quarta-feira (21), no Maracanã, pela terceira rodada da Taça Guanabara. Contudo, o camisa 1 foi determinante para evitar um novo vexame.
Com um a menos desde o início do segundo tempo, o Vasco sofreu um massacre. Ao todo, o Flamengo finalizou 32 vezes, sendo 19 na etapa final — contra nenhuma finalização dos vascaínos, que chutaram apenas uma vez ao longo dos 90 minutos. Dessa forma, Léo Jardim foi muito exigido e fez dez defesas, sendo seis dentro da área.
Nos jogos contra Maricá e Nova Iguaçu, Léo Jardim somou sete defesas. Ou seja, apenas no clássico, trabalhou muito mais. Ao todo, o goleiro soma 17 defesas em três jogos no Carioca (média de 5,6 defesas por partida). Dessa forma, ele está perto de igualar o número de defesas no Carioca de 2025, quando fez 21 durante toda a competição.
O número de defesas contra o Flamengo também foi o maior de Léo Jardim pelo Vasco. No ano passado, o goleiro fez nove na derrota para o Independiente del Valle, do Equador, pela Sul-Americana, e sete no empate sem gols com o Flamengo, pelo Carioca. Dessa forma, o goleiro começou a temporada sendo muito mais exigido do que antes.
