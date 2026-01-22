Léo Jardim faz jogo com mais defesas e evita vexame em clássico

Léo Jardim voltou a brilhar contra o Flamengo e reforçou a fama de “carrasco”. Afinal, o goleiro fez incríveis dez defesas no clássico, mas mesmo assim não evitou a derrota do Vasco por 1 a 0, nesta quarta-feira (21), no Maracanã, pela terceira rodada da Taça Guanabara. Contudo, o camisa 1 foi determinante para evitar um novo vexame.

Com um a menos desde o início do segundo tempo, o Vasco sofreu um massacre. Ao todo, o Flamengo finalizou 32 vezes, sendo 19 na etapa final — contra nenhuma finalização dos vascaínos, que chutaram apenas uma vez ao longo dos 90 minutos. Dessa forma, Léo Jardim foi muito exigido e fez dez defesas, sendo seis dentro da área.