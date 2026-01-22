Léo Jardim brilha apesar de derrota e vê clássico como alerta: “Não tem terra arrasada”

Goleiro do Vasco é eleito craque do jogo, minimiza revés no início da temporada e cita expulsão como determinante para pressão rubro-negra / Crédito: Jogada 10

O Vasco viveu uma noite de extremas dificuldades no Maracanã nesta quarta-feira (21). Diante de um Flamengo que pressionou do início ao fim, o Cruz-Maltino sofreu um revés por 1 a 0, mas o placar magro não refletiu a realidade do confronto. O resultado só não se transformou em uma goleada histórica graças a Léo Jardim. O goleiro operou verdadeiros milagres sob as traves, realizou entre cinco e seis defesas difíceis. Desse modo, terminou a partida eleito o “Craque do Jogo” pela transmissão da “TV Globo”, mesmo com o resultado adverso. A estatística da partida ilustra o tamanho da responsabilidade que recaiu sobre o arqueiro. O rival finalizou 30 vezes contra a meta vascaína, enquanto o time de Fernando Diniz conseguiu apenas um chute durante os 90 minutos. Diante desse cenário de “ataque contra defesa”, Léo Jardim assumiu o papel de protagonista e, após o apito final, tratou de blindar o elenco. O camisa 1 pediu equilíbrio nas análises e rechaçou qualquer clima de desespero pelo desempenho abaixo da crítica.

“Claro que não foi o jogo que a gente esperava fazer, mas eu ainda acho que é um pouco cedo pra gente definir o que vai ser a temporada. É o terceiro jogo da temporada. A gente tem muita coisa pela frente ainda, sabe que o jogo de hoje também é um alerta para o que precisa melhorar, o que a gente precisa trabalhar”, iniciou o paredão vascaíno.

Jardim reforçou a necessidade de resiliência e aprendizado imediato: “Acho que não tem terra arrasada, é saber sofrer a derrota e ver o que a gente precisa melhorar”. Léo Jardim vê expulsão como determinante para derrota Para o goleiro, a dinâmica do clássico mudou drasticamente aos quatro minutos do segundo tempo. A expulsão do volante Barros deixou o Vasco com um homem a menos e desmontou a estratégia que, segundo Jardim, começava a surtir efeito após o intervalo. Ele avaliou que o cartão vermelho impediu qualquer reação e consolidou o domínio adversário.