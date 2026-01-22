Jogador de 27 anos morre durante partida em Portugal

Jogador de 27 anos morre durante partida em PortugalOrganização suspende o jogo, válido pela Taça do Algarve, após mobilização de profissionais de saúde ainda em campo
Um episódio triste parou o futebol em Olhão, em Portugal, na noite dessa quarta-feira (21). O jogador Nassur Bacem, de 27 anos, morreu após sofrer uma parada cardíaca durante o jogo entre Moncarapachense e Imortal, pela Taça da Associação de Futebol do Algarve, no Estádio Municipal.
O atleta caiu em campo aos 20 minutos do primeiro tempo, quando o Imortal vencia a partida por 1 a 0. As equipes médicas entraram rapidamente em campo e logo iniciaram os procedimentos de emergência em Nassur.
Segundo informações da mídia portuguesa, Bacem morreu em decorrência de uma parada cardíaca ainda no estádio — confirmado posteriormente pela equipe médica. Os profissionais chegaram a realizar manobras de reanimação, mas o jogador não resistiu.
Portugal em luto
O Moncarapachense informou, em nota nas redes sociais, que acionou imediatamente todos os meios de socorro disponíveis. O clube citou a atuação do INEM, do médico e do fisioterapeuta da equipe, além de profissionais do Imortal e do responsável pelo Suporte Básico de Vida do estádio.
Apesar de toda mobilização, o clube afirmou que não conseguiu reverter o quadro clínico do atleta, e a organização optou por suspender a partida. O Moncarapachense e a Associação de Futebol do Algarve manifestaram solidariedade à família, aos amigos e aos companheiros de equipe de Nassur Bacem.
O Sporting Clube de Braga também se manifestou sobre o caso e lembrou a passagem do jogador pelas categorias de base do clube. Bem como os adversários, a equipe também prestou condolências à família do jogador e ao Moncarapachense.
