Jogador de 27 anos morre durante partida em Portugal

Portugal em luto

O Moncarapachense informou, em nota nas redes sociais, que acionou imediatamente todos os meios de socorro disponíveis. O clube citou a atuação do INEM, do médico e do fisioterapeuta da equipe, além de profissionais do Imortal e do responsável pelo Suporte Básico de Vida do estádio.

Apesar de toda mobilização, o clube afirmou que não conseguiu reverter o quadro clínico do atleta, e a organização optou por suspender a partida. O Moncarapachense e a Associação de Futebol do Algarve manifestaram solidariedade à família, aos amigos e aos companheiros de equipe de Nassur Bacem.

O Sporting Clube de Braga também se manifestou sobre o caso e lembrou a passagem do jogador pelas categorias de base do clube. Bem como os adversários, a equipe também prestou condolências à família do jogador e ao Moncarapachense.

