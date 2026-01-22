Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogador de 27 anos morre durante partida em Portugal

Jogador de 27 anos morre durante partida em Portugal

Organização suspende o jogo, válido pela Taça do Algarve, após mobilização de profissionais de saúde ainda em campo
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um episódio triste parou o futebol em Olhão, em Portugal, na noite dessa quarta-feira (21). O jogador Nassur Bacem, de 27 anos, morreu após sofrer uma parada cardíaca durante o jogo entre Moncarapachense e Imortal, pela Taça da Associação de Futebol do Algarve, no Estádio Municipal.

O atleta caiu em campo aos 20 minutos do primeiro tempo, quando o Imortal vencia a partida por 1 a 0. As equipes médicas entraram rapidamente em campo e logo iniciaram os procedimentos de emergência em Nassur.

Segundo informações da mídia portuguesa, Bacem morreu em decorrência de uma parada cardíaca ainda no estádio — confirmado posteriormente pela equipe médica. Os profissionais chegaram a realizar manobras de reanimação, mas o jogador não resistiu.

 

Portugal em luto

O Moncarapachense informou, em nota nas redes sociais, que acionou imediatamente todos os meios de socorro disponíveis. O clube citou a atuação do INEM, do médico e do fisioterapeuta da equipe, além de profissionais do Imortal e do responsável pelo Suporte Básico de Vida do estádio.

Apesar de toda mobilização, o clube afirmou que não conseguiu reverter o quadro clínico do atleta, e a organização optou por suspender a partida. O Moncarapachense e a Associação de Futebol do Algarve manifestaram solidariedade à família, aos amigos e aos companheiros de equipe de Nassur Bacem.

O Sporting Clube de Braga também se manifestou sobre o caso e lembrou a passagem do jogador pelas categorias de base do clube. Bem como os adversários, a equipe também prestou condolências à família do jogador e ao Moncarapachense.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

futebol internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar