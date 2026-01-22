Inter de Milão pode fazer proposta de mais de R$ 100 milhões por Robinho Jr, do Santos

A direção do Peixe, no entanto, acredita que o jogador pode se valorizar mais e não planeja uma venda neste momento / Crédito: Jogada 10

A Inter de Milão (Itália) tem interesse no atacante Robinho Jr, do Santos, e pode fazer uma proposta pelo jovem ainda nesta janela de transferências. A informação é da “ESPN”, que ainda afirmou: o clube italiano acompanha o jogador há bastante tempo. Segundo a matéria, a Inter de Milão pode pagar 18 milhões de euros (cerca de R$ 112 milhões na cotação atual) para contratar o jovem. A direção do Peixe, no entanto, não pretende se desfazer do jogador nesse momento. Isso porque a avaliação é que Robinho Jr pode se valorizar ainda mais.

O jogador tem pensamento semelhante e gostaria de seguir no clube brasileiro por mais tempo, apesar das poucas oportunidades. Até o momento, o atacante esteve em campo por apenas 68 minutos, distribuídos ao longo dos três jogos do Peixe na temporada. A partida que ficou mais tempo em campo foi diante do Novorizontino, na estreia do Paulistão, quando atuou durante todo o segundo tempo. No total, o jovem tem apenas 18 partidas pela equipe paulista, ainda não balançou as redes e deu uma assistência.