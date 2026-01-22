Gustavo Henrique exibe marca e ironiza arbitragem no clássico: “A falta foi minha mesmo”

Capitão do Corinthians contesta infração que gerou gol do Santos e publica foto de hematoma após clássico na Vila Belmiro / Crédito: Jogada 10

O empate em 1 a 1 no clássico entre Santos e Corinthians, realizado na noite desta quarta-feira (22), terminou dentro de campo, mas a polêmica se estendeu para as redes sociais. Imediatamente após o apito final na Vila Belmiro, o zagueiro Gustavo Henrique utilizou seu perfil oficial no Instagram para manifestar indignação contra a arbitragem de Lucas Canetto Bellote. Dessa forma, o capitão do Corinthians publicou uma imagem do seu pé esquerdo, que apresentava uma marca roxa visível, e ironizou a decisão do juiz no lance capital da partida. Na visão do defensor, a infração ocorreu de maneira inversa à assinalada pelo árbitro. Assim sendo, ele escreveu a legenda “A falta foi minha mesmo” em tom de ironia, sugerindo que ele sofreu o contato, e não o cometeu. Contudo, a interpretação de campo prevaleceu e custou caro ao time visitante.

O lance decisivo A jogada contestada aconteceu já nos acréscimos, precisamente aos 47 minutos da etapa final. Naquele momento, Gustavo Henrique disputou uma bola com Lautaro Díaz na entrada da área e ganhou a dividida. Entretanto, o árbitro Lucas Bellote viu irregularidade do corintiano, marcou a falta e, ainda, aplicou o cartão amarelo ao zagueiro.

Consequentemente, a oportunidade criada pela arbitragem definiu o placar. Logo depois, o atacante Gabigol assumiu a cobrança e acertou um chute forte, sem chances para o goleiro Hugo Souza, decretando o empate. Assim, o Corinthians deixou escapar a vitória nos instantes finais. Situação na tabela e próximos passos Diante desse cenário, o resultado complicou a situação do Timão no Campeonato Paulista. Agora, o Corinthians soma apenas cinco pontos e, por isso, corre o risco de terminar a rodada fora da zona de classificação para o mata-mata. Visto que restam apenas quatro jogos nesta fase, a equipe precisa reagir rápido. Por fim, o elenco vira a chave e foca no próximo compromisso. Já no domingo, o Corinthians visita o Velo Clube, em Rio Claro, às 20h30, buscando recuperar os pontos perdidos no clássico.