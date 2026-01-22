Grêmio sonda Ascacibar, mas valores afastam avanço nas negociações

Após fracasso por Guido Rodríguez, Tricolor avalia capitão do Estudiantes, porém pedida supera orçamento e clube mantém cautela / Crédito: Jogada 10

O Grêmio redirecionou o foco no mercado após não avançar nas tratativas por Guido Rodríguez e passou a avaliar outras opções para reforçar o meio-campo. Nesse contexto, o clube sondou Santiago Ascacibar, capitão do Estudiantes, da Argentina, para entender as condições de um possível negócio. Além disso, o cenário contratual do volante chama a atenção. O vínculo de Ascacibar com o Estudiantes termina no fim de 2026, o que, em tese, poderia facilitar uma negociação. Cientes dessa situação, Boca Juniors e River Plate também realizaram consultas pelo jogador.

No entanto, os valores exigidos pelo clube argentino superam a capacidade financeira do Grêmio no momento. Por isso, inicialmente, a diretoria optou por não avançar nas conversas.