Grêmio sonda Ascacibar, mas valores afastam avanço nas negociações

Grêmio sonda Ascacibar, mas valores afastam avanço nas negociaçõesApós fracasso por Guido Rodríguez, Tricolor avalia capitão do Estudiantes, porém pedida supera orçamento e clube mantém cautela
O Grêmio redirecionou o foco no mercado após não avançar nas tratativas por Guido Rodríguez e passou a avaliar outras opções para reforçar o meio-campo. Nesse contexto, o clube sondou Santiago Ascacibar, capitão do Estudiantes, da Argentina, para entender as condições de um possível negócio.
Além disso, o cenário contratual do volante chama a atenção. O vínculo de Ascacibar com o Estudiantes termina no fim de 2026, o que, em tese, poderia facilitar uma negociação. Cientes dessa situação, Boca Juniors e River Plate também realizaram consultas pelo jogador.
No entanto, os valores exigidos pelo clube argentino superam a capacidade financeira do Grêmio no momento. Por isso, inicialmente, a diretoria optou por não avançar nas conversas.
Mesmo assim, Ascacibar segue no radar. O argentino integra uma lista de alternativas para a função de primeiro volante, posição que o Tricolor busca reforçar com um atleta de características mais defensivas e diferentes das opções já disponíveis no elenco.
Enquanto avalia o mercado, o Grêmio concentra esforços no planejamento da temporada e na implementação de uma nova metodologia de trabalho. Paralelamente, a equipe se prepara para compromissos mais exigentes. O próximo desafio será o clássico Gre-Nal, contra o Internacional, no domingo (25). Em seguida, o time enfrenta o Fluminense na estreia do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, no dia 28 de janeiro.
