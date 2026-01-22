Golpe financeiro termina com decisão favorável a José Trajano na Justiça

Decisão ainda cabe recurso e envolve transferências via Pix e investimentos pelo aplicativo bancário do comunicador / Crédito: Jogada 10

O jornalista José Trajano venceu, em primeira instância, uma disputa judicial contra o Bradesco após perder quase R$ 35 mil em um golpe bancário. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o banco a devolver o valor integral e a pagar indenização por danos morais. A sentença prevê o ressarcimento de R$ 34.799,99 e o pagamento adicional de R$ 5.000, mas a decisão ainda permite recurso. O banco, porém, não confirmou se irá recorrer.

O episódio aconteceu quando criminosos roubaram o celular da enteada do jornalista, Tatiana, em fevereiro de 2025. No aparelho estavam cadastrados os aplicativos bancários utilizados por Trajano para acessar suas contas, e os bandidos realizaram uma série de transferências via Pix e resgastes de investimentos em cerca de 24 horas após o crime.

Entre as operações, apareceram valores entre R$ 4,9 mil a R$ 10 mil, além de outras movimentações que somaram quase R$ 35 mil. O que disse a defesa de José Trajano? Os advogados Vitor Matera Moya e Luciana Pereira Leopoldino apontaram falhas na segurança do banco diante do caso. Segundo os representantes, as transações fugiam completamente do perfil financeiro do correntista, descrito no processo como pessoa idosa. Com 79 anos, o jornalista contava com o apoio da enteada para operar os aplicativos bancários no dia a dia. Esse contexto pesou na avaliação da Justiça sobre a responsabilidade da instituição financeira no episódio.