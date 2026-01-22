Gerson lamenta derrota e avalia estreia pelo Cruzeiro

Gerson lamenta derrota e avalia estreia pelo CruzeiroVolante atuou por 74 minutos na derrota da Raposa por 1 a 0 para o Democrata-GV, pelo Campeonato Mineiro
Maior contratação da história do Cruzeiro, Gerson estreou pelo clube celeste nesta quinta-feira (22) na derrota para o Democrata-GV, no Mineirão, em jogo da quarta rodada do Campeonato Mineiro. Apesar do resultado negativo, o camisa 97 destacou a felicidade por começar a escrever um novo capítulo em sua carreira.
“Tentei finalizar, fazer jogadas. Claro que ainda não estou no melhor nível, mas estou trabalhando dia a dia para isso acontecer o mais rápido possível. Perdemos o jogo, estamos chateados, porque ninguém gosta de perder, mas fizemos bastante coisas boas e temos que levar isso”, avaliou Gerson.
“Tranquilo, às vezes vocês me veem um pouco estressado no campo, mas eu sou tranquilo. Feliz pela estreia, não pelo resultado, porque não era isso que a gente queria. Queríamos estrear vencendo, mas o futebol é dinâmico, domingo já temos outra oportunidade”, completou.
Gerson começou a partida titular e permaneceu em campo até os 29 minutos do segundo tempo, quando foi substituído pro Néiser Villarreal. O “Coringa” atuou em diferentes funções do meio-campo e demonstrou polivalência.
Com a derrota, o Cruzeiro permanece na liderança do Grupo C do Campeonato Mineiro, com seis pontos. Na sequência do estadual, o time celeste enfrenta o Atlético no próximo domingo (25), na Arena MRV. A bola rola às 18h (horário de Brasília).