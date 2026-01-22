Gerson lamenta derrota e avalia estreia pelo Cruzeiro

Volante atuou por 74 minutos na derrota da Raposa por 1 a 0 para o Democrata-GV, pelo Campeonato Mineiro

Maior contratação da história do Cruzeiro, Gerson estreou pelo clube celeste nesta quinta-feira (22) na derrota para o Democrata-GV, no Mineirão, em jogo da quarta rodada do Campeonato Mineiro. Apesar do resultado negativo, o camisa 97 destacou a felicidade por começar a escrever um novo capítulo em sua carreira.

“Tentei finalizar, fazer jogadas. Claro que ainda não estou no melhor nível, mas estou trabalhando dia a dia para isso acontecer o mais rápido possível. Perdemos o jogo, estamos chateados, porque ninguém gosta de perder, mas fizemos bastante coisas boas e temos que levar isso”, avaliou Gerson.