Gabigol marca nos acréscimos e Santos e Corinthians ficam no empate

Gabigol marca nos acréscimos e Santos e Corinthians ficam no empateYuri Alberto havia marcado na primeira etapa, mas o atacante apareceu para deixar tudo igual para o Peixe nos minutos finais
Santos e Corinthians seguem sem vencer clássicos nesta temporada. Na noite desta quinta-feira (22), o Timão saiu na frente, com Yuri Alberto, mas o Peixe buscou a igualdade do marcador já nos acréscimos, com Gabigol.
Com o resultado, os dois lados ampliaram uma sequência de jejum de vitórias que vem desde a estreia na competição. As duas equipes estão empatadas com cinco pontos, com o Corinthians ficando na oitava colocação pelos critérios de desempate.
Na próxima rodada, o Timão volta a jogar fora de casa, desta vez contra o Velo Clube, em Rio Claro. Já o Santos vai atuar na casa do rival, Neo Química Arena, para encarar o Bragantino, em busca de reabilitação.
Yuri Alberto perde pênalti, mas marca na sequência
A partida começou com o Santos pressionando e tentando criar oportunidades. Gabigol chegou a marcar, mas estava impedido. Por outro lado, o Corinthians tinha Yuri Alberto em uma grande noite. O atacante recebeu a bola no meio de campo, passou por cinco jogadores e foi derrubado por Zé Ivaldo na área. Pênalti, que o camisa 9 bateu e mandou para fora.
Só que o atacante conseguiu se redimir. Em uma nova arrancada pela direita, o jogador finalizou e parou na defesa de Gabriel Brazão. O goleiro ainda salvou no rebote, em chute de Breno Bidon. Só que a bola ainda ficou viva na área e Yuri Alberto não perdoou, em chute rasteiro para abrir o placar.
Na frente do marcador, o Timão seguiu no controle do jogo, com o Peixe tendo muita dificuldade de ficar com a bola. Porém, o Corinthians só levou perigo novamente nos minutos finais da primeira etapa. Matheuzinho cobrou falta e mandou por cima do gol.
Gabigol empata para o Santos
Na segunda etapa a partida ficou quente. Os jogadores discutiram muito e arbitragem interviu bastante, com nove cartões amarelos em menos de 20 minutos. Só depois disso, o Corinthians conseguiu chegar, em chute de André, que foi para fora.
Na reta final, o Santos conseguiu ficar mais com a bola, mas não conseguia criar oportunidades. O Timão apareceu e quase ampliou. Após contra-ataque, Matheus Bidu arrancou pela esquerda e finalizou para defesa de Brazão.
Nos acréscimos, o Peixe teve a grande chance de empatar. Gabigol ficou com sobra na entrada da área e chutou por cima do gol. Entretanto, a arbitragem pegou uma falta na jogada. Na cobrança, o atacante encheu o pé e deixou tudo igual na Vila. Ainda deu tempo de Frías subir após cobrança de escanteio, cabecear para fora e quase virar.
SANTOS 1 X 1 CORINTHIANS
Campeonato Paulista – 4ª rodada
Data e horário: 22/1/2026 (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília)
Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
Público Total: 13.890 torcedores
Gols: Yuri Alberto, 15’/1ºT (0-1); Gabigol, 48’/2ºT (1-1)
SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinícius (Zé Rafael, 23’/2ºT), Adonis Frías, Zé Ivaldo e Vini Lira; Willian Arão, João Schmidt (Gabriel Menino, intervalo) e Benjamin Rollheiser (Robinho Jr, 23’/2ºT); Barreal (Miguelito, 37’/2ºT), Thaciano (Lautaro Díaz, 9’/2ºT) e Gabigol. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (Gabriel Paulista, 40’/2ºT), André, Matheus Pereira (Charles, 31’/2ºT), André Carrillo (Rodrigo Garro, 16’/2ºT) e Breno Bidon; Yuri Alberto (Vitinho, 40’/2ºT). Técnico: Dorival Júnior.
Árbitro: Lucas Canetto Belotte (SP)
Assistentes: Evandro de Melo Lima (SP) e Anderson José de Moraes Coelho (SP)
VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)
Cartões Amarelos: Igor Vinícius, Willian Arão, Juan Pablo Vojvoda, Mayke, Gabriel Menino, Gabigol, Adonis Frías e Robinho Jr (SAN); Dorival Júnior, André Ramalho, Matheus Pereira, Carrillo, André e Gustavo Henrique (COR)