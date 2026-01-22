Gabigol explica gol de falta e reclama de clássico no começo da temporada

Gabigol explica gol de falta e reclama de clássico no começo da temporadaAtacante relatou que entendeu o que Hugo queria fazer na montagem da barreira e também reclamou da bola do campeonato
O Santos viveu um cenário invertido do último final de semana na Vila Belmiro. Se em Campinas o Peixe sofreu o empate na reta final, na noite desta quinta-feira (22), o Alvinegro buscou a igualdade nos acréscimos, com gol de Gabigol de falta.
Em seu segundo jogo como titular, o atacante marcou seu segundo gol desde que retornou ao clube. Gabigol comentou que considerou uma partida muito complicada e reclamou do clássico ter acontecido nos primeiros dias da temporada. Além disso, o jogador acredita que os times tiveram seus momentos na partida.
“Eu acho que é um jogo muito complicado. Um pecado ter um clássico depois de duas semanas de treino. Os jogadores não estão 100%, muitas dores. Foi um clássico disputado. Foi 50% a 50%, tiveram bons momentos e nós também. Jogos mais abertos no começo de temporada. O que vale é a luta, a entrega. Vários jogadores já no sacríficio, mas não podemos deixar escapar pontos em casa”, ressaltou.
Gabigol conseguiu o empate de falta já nos minutos finais. O atacante disse que teve a visão do que Hugo Souza esperava da cobrança e ainda criticou a bola da competição, pois ela não iria subir e descer a tempo para cair por de trás da barreira.
“Falta é questão de momento, eu vi que ele montou a barreira para um destro. Por cima da barreira ficava um pouco curto, a bola é horrível, não iria subir e descer, tinha o canto do goleiro e eu optei por fazer isso”, explicou.