Fluminense recusa proposta do Boca Juniors por Serna

Fluminense recusa proposta do Boca Juniors por SernaDiretoria tricolor considerada valores abaixo, e o técnico Zubeldía pede permanência do atacante colombiano para temporada
O Fluminense recusou a proposta do Boca Juniors, da Argentina, pelo atacante Kevin Serna. O clube argentino ofereceu algo em torno de 5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 26, 4 milhões) pelo jogador. Afinal, a diretoria tricolor entende que o colombiano é um dos atletas fundamentais do elenco.
O Boca tenta a contratação de Serna depois de ver Marino Hinestroza acertar com o Vasco, desfazendo um acordo praticamente sacramentado. O atacante, inclusive, também já foi alvo do Fluminense nas últimas janelas de transferências. Foi nesta época que o Nacional mostrou interesse no camisa 90.
Por se tratar de um jogador valorizado e bem avaliado por Zubeldía, o Fluminense recusou a investida inicial. Ainda assim, a negociação segue aberta: o Boca deve elevar os valores, e o Tricolor analisará a nova proposta.
Kevin Serna é um dos jogadores mais importantes do Fluminense atualmente. Mesmo com a chegada de Savarino, o atacante colombiano segue valorizado internamente. Afinal, ele fez 13 gols e nove assistências em 2025 e viveu a sua melhor temporada individual na carreira.
O Fluminense contratou Kevin Serna por 1,8 milhão de dólares (cerca de R$ 9,7 milhões na cotação da época) junto ao Alianza Lima, do Peru, em julho de 2024. Desde então, o atacante soma 88 jogos, marcou 16 gols e deu 10 assistências. O atacante colombiano, de 28 anos, está perto de igualar o maior número de participações em gols por um clube na carreira (soma 31 pelo AD Tarma).