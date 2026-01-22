Fluminense recusa proposta do Boca Juniors por Serna

Diretoria tricolor considerada valores abaixo, e o técnico Zubeldía pede permanência do atacante colombiano para temporada / Crédito: Jogada 10

O Fluminense recusou a proposta do Boca Juniors, da Argentina, pelo atacante Kevin Serna. O clube argentino ofereceu algo em torno de 5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 26, 4 milhões) pelo jogador. Afinal, a diretoria tricolor entende que o colombiano é um dos atletas fundamentais do elenco. O Boca tenta a contratação de Serna depois de ver Marino Hinestroza acertar com o Vasco, desfazendo um acordo praticamente sacramentado. O atacante, inclusive, também já foi alvo do Fluminense nas últimas janelas de transferências. Foi nesta época que o Nacional mostrou interesse no camisa 90.

Por se tratar de um jogador valorizado e bem avaliado por Zubeldía, o Fluminense recusou a investida inicial. Ainda assim, a negociação segue aberta: o Boca deve elevar os valores, e o Tricolor analisará a nova proposta.