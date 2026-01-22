Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense recusa proposta do Boca Juniors por Serna

Fluminense recusa proposta do Boca Juniors por Serna

Diretoria tricolor considerada valores abaixo, e o técnico Zubeldía pede permanência do atacante colombiano para temporada
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Fluminense recusou a proposta do Boca Juniors, da Argentina, pelo atacante Kevin Serna. O clube argentino ofereceu algo em torno de 5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 26, 4 milhões) pelo jogador. Afinal, a diretoria tricolor entende que o colombiano é um dos atletas fundamentais do elenco.

O Boca tenta a contratação de Serna depois de ver Marino Hinestroza acertar com o Vasco, desfazendo um acordo praticamente sacramentado. O atacante, inclusive, também já foi alvo do Fluminense nas últimas janelas de transferências. Foi nesta época que o Nacional mostrou interesse no camisa 90.

Por se tratar de um jogador valorizado e bem avaliado por Zubeldía, o Fluminense recusou a investida inicial. Ainda assim, a negociação segue aberta: o Boca deve elevar os valores, e o Tricolor analisará a nova proposta.

Kevin Serna é um dos jogadores mais importantes do Fluminense atualmente. Mesmo com a chegada de Savarino, o atacante colombiano segue valorizado internamente. Afinal, ele fez 13 gols e nove assistências em 2025 e viveu a sua melhor temporada individual na carreira.

O Fluminense contratou Kevin Serna por 1,8 milhão de dólares (cerca de R$ 9,7 milhões na cotação da época) junto ao Alianza Lima, do Peru, em julho de 2024. Desde então, o atacante soma 88 jogos, marcou 16 gols e deu 10 assistências. O atacante colombiano, de 28 anos, está perto de igualar o maior número de participações em gols por um clube na carreira (soma 31 pelo AD Tarma).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Fluminense

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar