Fluminense conta com Serna e deve recusar proposta do Boca

Kevin Serna não deve sair do Fluminense. Na mira do Boca Juniors, da Argentina, o atacante colombiano está nos planos do técnico Luis Zubeldía para a temporada de 2026. Dessa forma, ciente do interesse do clube argentino, o treinador pediu a permanência, e a diretoria tricolor deve recusar a proposta, de acordo com o jornalista Gabriel Amaral, do canal “Raiz Tricolor”.

Após perder Marino Hinestroza para o Vasco, o Boca Juniors busca novas opções no mercado e manifestou interesse em Kevin Serna, do Fluminense. Dessa forma, o clube argentino formalizou uma proposta de cerca de 5 milhões de dólares (algo em torno de R$ 26,68 milhões). Contudo, o valor foi considerado baixo.