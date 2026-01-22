Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense conta com Serna e deve recusar proposta do Boca

Zubeldía pede permanência do atacante colombiano
Kevin Serna não deve sair do Fluminense. Na mira do Boca Juniors, da Argentina, o atacante colombiano está nos planos do técnico Luis Zubeldía para a temporada de 2026. Dessa forma, ciente do interesse do clube argentino, o treinador pediu a permanência, e a diretoria tricolor deve recusar a proposta, de acordo com o jornalista Gabriel Amaral, do canal “Raiz Tricolor”.

Após perder Marino Hinestroza para o Vasco, o Boca Juniors busca novas opções no mercado e manifestou interesse em Kevin Serna, do Fluminense. Dessa forma, o clube argentino formalizou uma proposta de cerca de 5 milhões de dólares (algo em torno de R$ 26,68 milhões). Contudo, o valor foi considerado baixo.

Além do valor considerado baixo, Kevin Serna é um dos jogadores mais importantes do Fluminense atualmente. Mesmo com a chegada de Savarino, o atacante colombiano segue valorizado internamente. Afinal, ele fez 13 gols e nove assistências em 2025 e viveu a sua melhor temporada individual na carreira.

O Fluminense contratou Kevin Serna por 1,8 milhão de dólares (cerca de R$ 9,7 milhões na cotação da época) junto ao Alianza Lima, do Peru, em julho de 2024. Desde então, o atacante soma 88 jogos, marcou 16 gols e deu 10 assistências. O atacante colombiano, de 28 anos, está perto de igualar o maior número de participações em gols por um clube na carreira (soma 31 pelo AD Tarma).

