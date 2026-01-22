Flamengo x Vasco bate recorde de audiência na Globo

Clássico dos Milhões registra 29 pontos no Rio, supera média das quartas-feiras e consolida retorno da emissora ao Campeonato Carioca / Crédito: Jogada 10

O Clássico dos Milhões desta quarta-feira (21) não movimentou apenas as arquibancadas do Maracanã, mas também parou o Rio de Janeiro diante da TV. A transmissão da vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Vasco registrou a maior audiência do Campeonato Carioca na temporada de 2026 na TV Globo. Com narração de Gustavo Villani, o duelo alcançou expressivos 29 pontos de audiência e 45% de participação (share) na região metropolitana do Rio. Esses números representam um salto significativo para a faixa horária. Isso porque o clássico ficou 61% acima da média das últimas quatro quartas-feiras (um acréscimo de 11 pontos). O desempenho também supera qualquer transmissão da competição desde 12 de março de 2025, data de um Fla-Flu decisivo.

O retorno da Globo ao Cariocão O sucesso de audiência ratifica a estratégia da emissora, que reconquistou os direitos do Estadual recentemente. Para quem não se lembra, a Globo deixou de transmitir o Carioca em 2020, após rescindir o contrato em meio a disputas jurídicas. Nos anos seguintes, a competição passou pelas telas da Record (2021 e 2022) e da Band (2023 e 2024). O retorno da “Plim-Plim” ocorreu de forma compartilhada em 2025 e, agora em 2026, a emissora consolida novamente sua soberania na cobertura do torneio, exibindo jogos exclusivos na TV aberta.

Em campo: vitória do Flamengo sobre o Vasco Dentro das quatro linhas, a partida justificou a atenção dos telespectadores. Pressionado pela lanterna e pelos maus resultados do time Sub-20, o Flamengo antecipou a volta de sua “cavalaria” principal. A estratégia de Filipe Luís funcionou: o time dominou as ações, especialmente após a expulsão do volante Barros, do Vasco, logo aos quatro minutos do segundo tempo. Apesar do bombardeio rubro-negro, o placar terminou magro graças a uma atuação monumental do goleiro Léo Jardim, eleito o craque do jogo. O arqueiro vascaíno operou milagres, mas não conseguiu evitar o belo gol do colombiano Carrascal na etapa final, que garantiu o primeiro triunfo do Flamengo no ano. Por fim, a Globo promete manter o ritmo no próximo domingo (25), às 18h, quando transmitirá outro clássico. Flamengo e Fluminense se enfrentam pela quarta rodada da Taça Guanabara, para o Rio e outros 16 estados, o Distrito Federal e a cidade mineira de Juiz de Fora.