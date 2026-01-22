Flamengo oficializa proposta por Paquetá e aguarda resposta

O Flamengo oficializou nesta quinta-feira (22) a proposta para contratar Lucas Paquetá, do West Ham, da Inglaterra. O Rubro-Negro enviou uma oferta de 40 milhões de euros (R$ 249,2 milhões) e há otimismo pelo acerto, segundo o “ge”. Nos últimos dias, os clubes alinharam alguns termos, mas os ingleses ainda aguardavam a proposta dos cariocas.

Inicialmente, o Flamengo sinalizou uma proposta de 35 milhões de euros (R$ 218 milhões) fixos, além de 5 milhões de euros (R$ 31,1 milhões) em bônus. Contudo, o clube inglês considerou a oferta baixa e enviou uma contraproposta com os termos que gostaria para chegar a um acordo. Ao todo, o West Ham pediu 45 milhões de euros (R$ 280,3 milhões).