Flamengo oficializa proposta por Paquetá e aguarda resposta

Flamengo oficializa proposta por Paquetá e aguarda respostaValores chegam aos 40 milhões de euros (R$ 249,2 milhões)
O Flamengo oficializou nesta quinta-feira (22) a proposta para contratar Lucas Paquetá, do West Ham, da Inglaterra. O Rubro-Negro enviou uma oferta de 40 milhões de euros (R$ 249,2 milhões) e há otimismo pelo acerto, segundo o “ge”. Nos últimos dias, os clubes alinharam alguns termos, mas os ingleses ainda aguardavam a proposta dos cariocas.
Inicialmente, o Flamengo sinalizou uma proposta de 35 milhões de euros (R$ 218 milhões) fixos, além de 5 milhões de euros (R$ 31,1 milhões) em bônus. Contudo, o clube inglês considerou a oferta baixa e enviou uma contraproposta com os termos que gostaria para chegar a um acordo. Ao todo, o West Ham pediu 45 milhões de euros (R$ 280,3 milhões).
A proposta do Flamengo ainda está abaixo dos termos solicitados pelo West Ham, mas há otimismo. O Rubro-Negro, inicialmente, não desejava oferecer 40 milhões de euros (R$ 249,2 milhões), mas mudou de ideia por causa da postura do clube inglês. Agora, tenta fechar o negócio com um valor abaixo dos 45 milhões de euros (R$ 280,3 milhões).
Além disso, o Flamengo também tenta convencer o West Ham a liberar Lucas Paquetá imediatamente. O clube londrino já manifestou o desejo de segurá-lo até o fim da temporada europeia, em junho. Afinal, eles lutam contra o rebaixamento no Campeonato Inglês, e o meia brasileiro é um dos destaques do time. As conversas seguem.
