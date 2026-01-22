Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo aparece entre os 30 clubes mais ricos do mundo

Rubro-Negro tem uma receita estimada em 202,7 milhões de euros (cerca de R$ 1,26 bilhão)
O Flamengo subiu no ranking dos clubes mais ricos do mundo mais uma vez. Após ocupar a 30ª colocação no ano passado, o Rubro-Negro assumiu o 29º lugar com uma receita estimada em 202,7 milhões de euros (cerca de R$ 1,26 bilhão), segundo o levantamento anual da consultoria Deloitte. Dessa forma, essa é a segunda vez que o clube aparece no top 30.

Desde que o relatório passou a ser publicado, na temporada 1996/97, o Flamengo se tornou a referência financeira do futebol brasileiro na lista. Afinal, o Rubro-Negro conseguiu ocupar um espaço em meio aos europeus, que dominam a lista. O Real Madrid, por exemplo, lidera o ranking pelo terceiro ano consecutivo, com uma receita estimada em 1,1 bilhão de euros (cerca de R$ 7,23 bilhões).

No levantamento, a Deloitte considera apenas receitas recorrentes, como direitos de transmissão, bilheteria e atividades comerciais. Dessa forma, a empresa referência internacional em desempenho financeiro no futebol não contabiliza valores como a venda de jogadores. O Flamengo, portanto, é o único não europeu no top 30.

No ano passado, o Flamengo teve uma receita histórica, com um faturamento de R$ 2,1 bilhões. Dessa forma, esse foi o maior valor registrado por um clube brasileiro. O Rubro-Negro arrecadou 30% acima da previsão orçamentária, que era de R$ 1,6 bilhão, e terminou a temporada com caixa livre de R$ 218 milhões.

