Flaco López destaca importância do clássico para o Palmeiras reagir

Atacante acredita que goleada veio em um momento bom o para o time aprender para o restante da temporada / Crédito: Jogada 10

Depois de sofrer a pior goleada desde a chegada de Abel Ferreira, o Palmeiras se prepara para buscar a reabilitação na temporada. No sábado (24), o Verdão encara o São Paulo, na Arena Barueri, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O resultado ainda causa incômodo no elenco alviverde. O atacante não negou que o time sofreu uma derrota dura, mas que tem que tirar lições dela. Entretanto, o argentino também viu um lado positivo da goleada ter acontecido no começo da temporada. Além disso, o jogador vê que o clássico é a melhor forma para o time conseguir reagir.

“Foi uma derrota dura, mas o mais importante é aprendermos com isso. O lado bom é que aconteceu agora, no começo do ano e, como eu disse, é aprender com a derrota, que não voltará a acontecer. Nada melhor do que um clássico para virarmos a página e fazer o nosso melhor. A gente sabe jogar esse tipo de jogo e é olhar para frente, continuar trabalhando e melhorar o nosso futebol. Vamos fazer de tudo para demonstrar o futebol que o Palmeiras tem de jogar e será um jogo especial contra o São Paulo. Estou muito motivado para atuar nesta partida”, destacou.