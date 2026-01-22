Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Filme “O Agente Secreto” apresenta ligação com o futebol; entenda

Filme “O Agente Secreto” apresenta ligação com o futebol; entenda

Enredo da produção audiovisual ocorre no Recife e conta com referências ao esporte e especialmente aos principais clubes pernambucanos
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

“O Agente Secreto”, filme brasileiro ganhador de renomados prêmios internacionais, tem em sua trama uma conexão com o futebol do país. Como o enredo aborda o Recife em 1977, há referências aos principais clubes da cidade e do Estado. Assim, a produção audiovisual utiliza o esporte como elemento da rotina em ambiente urbano e do aspecto cultural presente na capital pernambucana. Inclusive, o longa-metragem já cumula 60 conquistas pelo mundo, além da confirmação, nesta quinta-feira (22), de que é um candidato ao Oscar. 

Na narrativa de “O Agente Secreto”, o Santa Cruz tem uma citação direta, já Náutico e Sport também estão presentes, porém de uma forma mais tímida. Pelo cenário da época representado na obra cinematográfica, o futebol local representava contexto interno. Especialmente em uma localidade, que se destacava por tensões políticas, tentativas de silenciamento e vigilância constante.

 

Ligação da obra audiovisual com o futebol 

Além disso, pela situação histórica no período, o esporte de maneira geral simbolizava um ponto de conexão coletiva e de representação cultural. A ligação da obra cinematográfica com o futebol se estende para a equipe de produção e com o elenco. Afinal, o diretor Kléber Mendonça Filho é natural de Recife e já assumiu publicamente ser torcedor do Náutico.  

Já Wagner Moura, protagonista do filme, é baiano e demonstra paixão pelo Vitória, com presenças flagrantes em partidas da equipe no Barradão e no Maracanã. Inclusive, depois de o artista vencer duas categorias do Globo de Ouro como “Melhor Ator” e “Melhor Filme de Drama”, o Rubro-Negro baiano mostrou reconhecimento ao seu ilustre torcedor, além do Bahia, seu maior rival.

Marca transforma narrativa em roupas com ligação afetiva 

A partir do enredo de “O Agente Secreto, que envolve o Recife em 1977 e o sucesso que o filme acumula, os três principais clubes do futebol pernambucano se juntaram em uma movimentação histórica e inédita. No caso, Náutico, Santa Cruz e Sport aderiram a uma coleção de camisas. A autora é a marca “Chico Rei”, que produz uma linha de roupas e converte o enredo da obra audiovisual. No caso, em vestimentas que se conectam de maneira direta com as recordações do Recife na década de 1970.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar