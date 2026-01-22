Filme “O Agente Secreto” apresenta ligação com o futebol; entenda

Enredo da produção audiovisual ocorre no Recife e conta com referências ao esporte e especialmente aos principais clubes pernambucanos / Crédito: Jogada 10

“O Agente Secreto”, filme brasileiro ganhador de renomados prêmios internacionais, tem em sua trama uma conexão com o futebol do país. Como o enredo aborda o Recife em 1977, há referências aos principais clubes da cidade e do Estado. Assim, a produção audiovisual utiliza o esporte como elemento da rotina em ambiente urbano e do aspecto cultural presente na capital pernambucana. Inclusive, o longa-metragem já cumula 60 conquistas pelo mundo, além da confirmação, nesta quinta-feira (22), de que é um candidato ao Oscar. Na narrativa de “O Agente Secreto”, o Santa Cruz tem uma citação direta, já Náutico e Sport também estão presentes, porém de uma forma mais tímida. Pelo cenário da época representado na obra cinematográfica, o futebol local representava contexto interno. Especialmente em uma localidade, que se destacava por tensões políticas, tentativas de silenciamento e vigilância constante.

Ligação da obra audiovisual com o futebol Além disso, pela situação histórica no período, o esporte de maneira geral simbolizava um ponto de conexão coletiva e de representação cultural. A ligação da obra cinematográfica com o futebol se estende para a equipe de produção e com o elenco. Afinal, o diretor Kléber Mendonça Filho é natural de Recife e já assumiu publicamente ser torcedor do Náutico. Já Wagner Moura, protagonista do filme, é baiano e demonstra paixão pelo Vitória, com presenças flagrantes em partidas da equipe no Barradão e no Maracanã. Inclusive, depois de o artista vencer duas categorias do Globo de Ouro como “Melhor Ator” e “Melhor Filme de Drama”, o Rubro-Negro baiano mostrou reconhecimento ao seu ilustre torcedor, além do Bahia, seu maior rival.