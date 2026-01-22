Em crise financeira, Botafogo atrasa pagamentos e pode emprestar reforços

Em crise financeira, Botafogo atrasa pagamentos e pode emprestar reforçosGlorioso atravessa momento delicado e se movimenta nos bastidores para evitar que jogadores acionem a Justiça
O Botafogo vive a sua maior crise desde quando saiu do modelo associativo para o de Sociedade Anônima do Futebol (SAF), em março de 2022. Além do transfer ban, o clube tem atrasos com os jogadores do elenco. O Alvinegro também cogita a possibilidade de emprestar reforços anunciados para 2026. A saber: os zagueiros Ythallo e Riquelme, além do atacante Villalba. Os três treinam no Espaço Lonier. Porém, o Mais Tradicional não pode inscrevê-los por conta da punição decorrente de uma dívida de 21 milhões de dólares (R$ 110 milhões) do clube com o Atlanta United pela contratação do meia Almada, em junho de 2024.
Além do transfer ban, os efeitos sobre o planejamento e o pessimismo interno para resolver esta questão delicada, segundo o jornal “O Globo”, o clube alvinegro ainda deve FGTS há três meses e direitos de imagem há um mês ao plantel.
O Glorioso, contudo, quitou parte do valor dos direitos de imagem na terça-feira (20), antes da vitória sobre o Volta Redonda por 1 a 0, na quarta-feira (21), pelo Campeonato Carioca. Nos dias anteriores, aliás, a cúpula do futebol reuniu o grupo e manteve o elenco a par sobre as dificuldades financeiras do clube.
O Alvinegro também entende que precisa quitar estas pendências com o FGTS. Afinal, os atrasos podem motivar os jogadores a entrarem na Justiça contra o clube.
Para minimizar as turbulências econômicas, o Botafogo vendeu o volante Marlon Freitas para o Palmeiras, o zagueiro David Ricardo para o Dínamo Moscou, da Rússia, e o meia-atacante Savarino para o Fluminense. A ordem, então, é cortar gastos em todos os departamentos, inclusive nas categorias de base.
