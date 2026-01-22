Em crise financeira, Botafogo atrasa pagamentos e pode emprestar reforços

O Botafogo vive a sua maior crise desde quando saiu do modelo associativo para o de Sociedade Anônima do Futebol (SAF), em março de 2022. Além do transfer ban, o clube tem atrasos com os jogadores do elenco. O Alvinegro também cogita a possibilidade de emprestar reforços anunciados para 2026. A saber: os zagueiros Ythallo e Riquelme, além do atacante Villalba. Os três treinam no Espaço Lonier. Porém, o Mais Tradicional não pode inscrevê-los por conta da punição decorrente de uma dívida de 21 milhões de dólares (R$ 110 milhões) do clube com o Atlanta United pela contratação do meia Almada, em junho de 2024.

Além do transfer ban, os efeitos sobre o planejamento e o pessimismo interno para resolver esta questão delicada, segundo o jornal “O Globo”, o clube alvinegro ainda deve FGTS há três meses e direitos de imagem há um mês ao plantel.