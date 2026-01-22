Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dorival Júnior responsabiliza arbitragem por empate do Corinthians: “Erro grotesco”

Treinador ficou na bronca por marcação de falta gerou o gol do Santos, já nos acréscimos, e admitiu situação incomôda na tabela
O Corinthians viu uma possibilidade de vitória escapar os últimos minutos no clássico contra o Santos. Afinal, na noite desta quinta-feira (22), o Timão empatou em 1 a 1 com o rival da Baixada, com um gol nos acréscimos que gerou protestos da equipe.

Já nos acréscimos, o árbitro Lucas Canetto Belotte anotou falta de Gustavo Henrique em Lautaro Díaz. Na cobrança, Gabigol marcou. Entretanto, na visão de Dorival Júnior, o lance ocorreu de forma inversa, com o seu zagueiro sofrendo a falta e ainda ficando com marcas da jogada em seu corpo.

“O jogo hoje está creditado o resultado na arbitragem. Quando ele é quarto árbitro, já se impõe de forma agressiva e desrespeitosa com todos. Influenciou e nos tirou a possibilidade do resultado pelo que fizemos hoje. O tornozelo do Gustavo Henrique está uma bola. Ele tira a bola e sofre a falta. Só ele viu, nenhum jogador do Santos foi reclamar. Fora os outros erros na partida”, reclamou.

Para Dorival, o Corinthians conseguiu ter o domínio da partida e vinha fazendo uma boa atuação. Porém, mais uma vez, o treinador protestou que a vitória, que seria importante para o Timão subir na tabela, escapou por um erro de arbitragem.

“É muito difícil, estamos trabalhando com todas as dificuldades que enfrentamos, a equipe teve domínio da partida, jogou com segurança, equilíbrio, e o resultado nos é tirado por um erro grotesco desses que nos prejudica na tabela”, pontuou.

