Dorival ganha reforços para o meio-campo do Corinthians contra o Santos

Treinador deve promover a estreia de Matheus Pereira e terá Rodrigo Garro de volta, embora no banco de reservas / Crédito: Jogada 10

O Corinthians deve enfrentar o Santos no clássico desta quinta-feira (22) com um meio-campo reforçado, não apenas em estrutura mas também em nomes. Isso porque o técnico Dorival Júnior contará com 0 retorno de Rodrigo Garro, após se recuperar de cirurgia no punho, e pode promover a estreia de Matheus Pereira, reforço apresentado na última terça-feira (20). No caso do argentino, a expectativa é que o jogador estivesse à disposição da comissão técnica apenas na disputa da Supercopa do Brasil. O jogo acontece em 1º de fevereiro no Mané Garrincha, em Brasília, diante do Flamengo. Entretanto, o jogador avançou na recuperação e consta na lista de relacionados para o clássico diante do Santos, aponta o “ge”.

Apesar do retorno, Garro deve iniciar o jogo no banco de reservas. Vale lembrar que o jogador passou por cirurgia no dia 7 de janeiro, ou seja, há cerca de duas semanas apenas. O prazo de recuperação estimado era de três a oito semanas, com atleta e clube trabalhando em dois períodos para um retorno no prazo mínimo.

Matheus Pereira deve estrear em Santos x Corinthians Por outro lado, Dorival deve promover a entrada de Matheus Pereira entre os titulares e jogar com cinco meio-campistas diante do Santos. A ideia é que Raniele ajude os zagueiros na saída de bola e libere os dois laterais, Matheuzinho e Matheus Bidu, para o ataque de forma simultânea. Em coletiva após a vitória do Timão por 3 a 0 sobre a Ponte Preta, na estreia do Paulistão, Dorival comentou a importância dos laterais em seu modelo de jogo. O técnico também afirmou que o elenco do Corinthians foi montado para jogar com meio-campo povoado. “Nossa equipe é montada para jogar por dentro, então tento explorar de alguma forma os flancos. Às vezes fazemos saídas com quatro homens, outras vezes com três homens, para que eles (laterais) tenham liberdade”, disse na ocasião. Corinthians e Santos se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Paulistão.