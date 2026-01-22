Diego Souza detona influência da arbitragem em Flamengo x Vasco: “Ajuda de ninguém”

Ex-jogador protesta contra lance polêmico na derrota cruz-maltina por 1 a 0 para o Rubro-Negro, no primeiro clássico carioca de 2026 / Crédito: Jogada 10

A expulsão de Cauan Barros, no primeiro Clássico dos Milhões da temporada, incomodou bastante Diego Souza. O ex-jogador do clube recorreu às redes sociais na noite dessa quarta-feira (21) para expressar indignação com a decisão da arbitragem. Em sua análise, o veredito teve impacto direto na derrota do Vasco por 1 a 0 para o Flamengo, no Maracanã. Diego não comentou a atuação do time, tampouco o desempenho técnico cruz-maltino, que terminou o clássico com números desfavoráveis. A crítica pública se concentrou exclusivamente no lance ocorrido ainda nos primeiros minutos da etapa final, quando o volante recebeu cartão vermelho direto após falta em Carrascal.

Na visão do ex-jogador, o movimento não teve gravidade suficiente para uma expulsão direta. Ele reconheceu o contato, mas avaliou que o árbitro poderia ter resolvido o lance com advertência mais branda, devido à ação de pisão.

“Pode me chamar de clubista. Que convicção para uma expulsão onde em momento algum a perna do jogador desce para ser um pisão na panturrilha. Amarelo por fazer a falta fora do lance, ok. Agora, expulsar é muita covardia”, iniciou. Diego Souza discorda de critério O ex-jogador ampliou o desabafo e reforçou que fala a partir da experiência de quem já esteve dentro de campo. Ele disse que sempre defendeu a integridade física dos jogadores, mas voltou a criticar o critério adotado no clássico. “Vou prezar sempre pela integridade física do atleta porque sei como é ruim um atleta machucado. Agora, expulsão em lance assim é muita pilantragem a favor de uma equipe que hoje não precisa da ajuda de ninguém. Mesmo assim essa arbitragem faz a diferença. Parabéns aos envolvidos e f***”, completou.