Džeko é anunciado pelo Schalke 04

Atacante deixa Fiorentina, volta à Alemanha e reforça o líder da Bundesliga 2 na luta pelo acesso / Crédito: Jogada 10

Edin Džeko é o novo reforço do Schalke 04. O atacante bósnio deixou a Fiorentina e retornou à Alemanha para defender, até o fim da temporada, o atual líder da Bundesliga 2, que luta para voltar à elite do futebol alemão. LEIA MAIS: Pior cavadinha do mundo termina com defesa do goleiro e jogador lesionado

Desde o primeiro contato, Džeko passou a acompanhar de perto o Schalke e assistiu a algumas partidas da equipe. De acordo com o jogador, as conversas com a diretoria, com o técnico Miron Muslic e também com o zagueiro Nikola Katic foram decisivas para a escolha.

“Tudo foi muito positivo desde o início”, afirmou em entrevista aos canais oficiais do clube. Além disso, o centroavante destacou a evolução do time após anos complicados e mostrou entusiasmo com o novo desafio. “É impressionante ver como a equipe cresceu nesta temporada. Quero ajudar ao máximo para que esse bom momento continue no segundo turno. Dessa forma, estou muito animado para estrear em casa, com a Veltins-Arena lotada”, completou.

Maior artilheiro da história da seleção da Bósnia, com 72 gols em 146 partidas, Džeko tem um currículo de peso. Na Alemanha, foi campeão e artilheiro da Bundesliga pelo Wolfsburg na temporada 2008/09. Ao longo da carreira, também passou por clubes como Manchester City, Roma, Inter de Milão, Fenerbahçe e Fiorentina. Veja o vídeo do anúncio de Edin Džeko: #ED10 ⚒️ #S04 pic.twitter.com/QGq2sjZaqz — FC Schalke 04 (@s04) January 22, 2026