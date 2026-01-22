Cruzeiro x Democrata, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Nesta quinta-feira (22), a quarta rodada do Campeonato Mineiro será encerrada. O Cruzeiro enfrenta o Democrata-GV, às 18h30 (de Brasília), no Mineirão. A Raposa ocupa a liderança do Grupo C, com seis pontos, conquistados em duas vitórias e uma derrota. Do outro lado, o time alvinegro tem quatro pontos, com uma vitória, um empate e uma derrota, e começou a rodada na segunda colocação do Grupo A.

A Voz do Esporte chega devagar, com bom mineiro, mas não deixa de acompanhar os detalhes do prélio, com uma cobertura especial. Gabriel Belmonte passou a semana treinando como narrará os gols. Ele acredita em jogo movimentado. Já o arguto comentarista Tiago Hugolini conhece bem os dois times para analisar o encontro desta quinta. Por fim, a reportagem do embate fica sob a batuta do craque Raphael Almeida.