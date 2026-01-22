Cruzeiro lança uniforme I em alusão à Libertadores de 1976

Primeira conquista da Raposa na Liberta completa 50 anos em 2026; veja detalhes da nova camisa home do clube celeste / Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro apresentou nesta quinta-feira (22/1) seu novo uniforme para a temporada 2026. A campanha de lançamento da camisa I celebra o retorno do clube mineiro à Libertadores, com detalhes em alusão aos 50 anos do primeiro título continental do Cabuloso. Em 1976, o clube, afinal, sagrou-se campeão da Libertadores e pintou a América do Sul de azul celeste. Em 2026, meio século após a conquista inédita, a equipe voltará a disputar a competição, depois de sete anos. A nova camisa traz um azul clássico como cor predominante, mas com detalhes texturizados.

Além disso, Pequenas estrelas e mapas da América do Sul compõem a peça por inteiro, tanto na parte frontal como, então, nas costas. No peito, o uniforme volta a trazer as cinco estrelas soltas do Cruzeiro. A campanha de lançamento contou com ensaio fotográfico e filme gravados em parceria com o BH Airport (Aeroporto Internacional de Belo Horizonte), fazendo referência ao histórico ano de 1976. Os atletas Fabrício Bruno, Lucas Romero, Lucas Silva e Sinisterra representaram a equipe masculina, enquanto as Cabulosas marcaram presença com Marília e Bedoya. O modelo, aliás, já está disponível nas lojas físicas do Cruzeiro e loja online oficial com versões masculina e feminina a R$ 449,99 e infantil por R$ 399,99. Sócio 5 Estrelas tem descontos e condições especiais na compra da camisa.