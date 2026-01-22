Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Confira imagens da bola do Brasileirão 2026

Competição vai iniciar no dia 28 de janeiro e com término previsto para 2 de dezembro, com pausa para Copa do Mundo
Autor Jogada 10
Jogada 10 Autor
A Chapecoense se antecipou à CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e “anunciou” nova bola do Campeonato Brasileiro 2026. Nesta quinta-feira (22), o clube catarinense postou nas redes sociais enfatizando que a bola estaria na Arena Condá, estádio do clube. O Verdão do Oeste, aliás, está de volta à elite do futebol nacional nesta temporada.

“A bola da Série A do Brasileirão já está na nossa casa! É real, torcedor! Falta menos de uma semana para a bola rolar na Arena Condá pela Série A do Campeonato Brasileiro 2026. Estamos de volta!”, escreveu o clube nas redes sociais.

Assim como no Brasileirão 2025, a CBF vai manter o Sistema de Bolas Múltiplas, semelhante ao utilizado na Premier League. O método prevê 16 bolas distribuídas ao redor do campo em cones, permitindo que os jogadores peguem rapidamente uma nova bola sem depender dos gandulas, que terão a função de apenas repor as bolas nos suportes.

Em 2026, o Brasileirão, aliás, vai começar bem mais cedo que o normal. A competição vai iniciar no dia 28 de janeiro e com término previsto para 2 de dezembro (e pausa prevista durante a Copa do Mundo). Já a Série B tem início no dia 21 de março e acaba em 28 de novembro.

