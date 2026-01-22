Confira imagens da bola do Brasileirão 2026

Competição vai iniciar no dia 28 de janeiro e com término previsto para 2 de dezembro, com pausa para Copa do Mundo / Crédito: Jogada 10

A Chapecoense se antecipou à CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e “anunciou” nova bola do Campeonato Brasileiro 2026. Nesta quinta-feira (22), o clube catarinense postou nas redes sociais enfatizando que a bola estaria na Arena Condá, estádio do clube. O Verdão do Oeste, aliás, está de volta à elite do futebol nacional nesta temporada. “A bola da Série A do Brasileirão já está na nossa casa! É real, torcedor! Falta menos de uma semana para a bola rolar na Arena Condá pela Série A do Campeonato Brasileiro 2026. Estamos de volta!”, escreveu o clube nas redes sociais.

Assim como no Brasileirão 2025, a CBF vai manter o Sistema de Bolas Múltiplas, semelhante ao utilizado na Premier League. O método prevê 16 bolas distribuídas ao redor do campo em cones, permitindo que os jogadores peguem rapidamente uma nova bola sem depender dos gandulas, que terão a função de apenas repor as bolas nos suportes.