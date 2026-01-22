CazéTV e TM1 anunciam primeiros patrocinadores para “Casa CazéTV”

Seis parceiros já garantiram presença no projeto, que contará um local completo de experiências para os fãs do canal / Crédito: Jogada 10

A CazéTV e a tm1 Brand Experience anunciaram que seis marcas já garantiram presença na ‘Casa CazéTV‘: Adidas, Coca-Cola, Hellmann’s, iFood, Mercado Livre e YouTube. O projeto levará para o mundo físico a experiência do maior canal de esportes digital do País durante o período da Copa do Mundo FIFA 2026. Algumas imagens inéditas foram apresentadas no evento de lançamento do plano comercial, realizado no fim do ano passado. A iniciativa proporcionou aos convidados uma imersão no conceito, com projeções, simulações e cenários que mostraram como será viver a cobertura dentro do espaço.

Assim, os potenciais patrocinadores puderam entender melhor como terão participação ativa na narrativa da CazéTV, sempre conectados à comunidade que acompanha o canal diariamente.