CazéTV e TM1 anunciam primeiros patrocinadores para “Casa CazéTV”

Seis parceiros já garantiram presença no projeto, que contará um local completo de experiências para os fãs do canal
A CazéTV e a tm1 Brand Experience anunciaram que seis marcas já garantiram presença na ‘Casa CazéTV‘: Adidas, Coca-Cola, Hellmann’s, iFood, Mercado Livre e YouTube. O projeto levará para o mundo físico a experiência do maior canal de esportes digital do País durante o período da Copa do Mundo FIFA 2026.

Algumas imagens inéditas foram apresentadas no evento de lançamento do plano comercial, realizado no fim do ano passado. A iniciativa proporcionou aos convidados uma imersão no conceito, com projeções, simulações e cenários que mostraram como será viver a cobertura dentro do espaço.

Assim, os potenciais patrocinadores puderam entender melhor como terão participação ativa na narrativa da CazéTV, sempre conectados à comunidade que acompanha o canal diariamente.

“Estamos criando formatos que integram as marcas ao ambiente e à linguagem das transmissões de forma natural, autêntica e relevante. É uma oportunidade inédita de ativar a Copa do Mundo em um contexto real de engajamento, com presença física e impacto direto no torcedor”, afirma Giamile Rossato, Head de Negócios do canal digital.

Casa CazéTV

Com sedes em São Paulo e no Rio de Janeiro e capacidade prevista para até 5 mil pessoas por dia. A Casa também funcionará como um parque de experiências esportivas e contará com transmissões ao vivo e estúdios abertos. Além disso, terá áreas de convivência, convidados, shows e ativações personalizadas de patrocinadores.

A proposta transforma o público em parte da cobertura e cria um ambiente em que o fã atravessa a tela e assume papel de protagonista.

 

“O projeto é inédito no Brasil. Será um lugar onde fãs e patrocinadores vão viver a Copa do Mundo de um jeito novo, com participação ativa na cobertura. É mais do que um evento: é um espaço de múltiplas experiências e uma plataforma cultural”, avalia Bernardo Dinardi, CEO e fundador da tm1 Brand Experience.

Assim como as transmissões digitais se destacam pela espontaneidade, proximidade e autenticidade, a Casa materializa esses atributos em um espaço físico. A proposta é permitir que o visitante viva o mesmo clima de resenha, emoção e linguagem própria dos conteúdos online e participe diretamente da transmissão.

O canal de Casimiro Miguel se destaca como o único canal no Brasil a transmitir, gratuitamente, os 104 jogos do torneio no YouTube.

